Hannover

Beamte der Bundes- und der Landespolizei haben am Dienstag im Hauptbahnhof Hannover einen handfesten Familienstreit beenden müssen. Gegen Mittag waren zwei 22 und 28 Jahre alte Männer einer Familie in der Bahnhofshalle aus bislang unbekannter Ursache in Streit geraten. Sie traten und schlugen aufeinander ein.

Polizistin an der Hand verletzt

Zeugen machten die Polizei im Bahnhof auf den Vorfall aufmerksam. Die Beamten trennten die Streithähne und nahmen beide Männer vorläufig fest. Dabei leistete der 22-Jährige, der in Lehrte wohnt, erheblichen Widerstand. Eine Beamtin wurde an der Hand verletzt. Sie konnte ihren Dienst dennoch fortsetzen. Gegen die beiden deutschen Staatsbürger wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Von Tobias Morchner