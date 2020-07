Hauptbahnhof-Sanierung: Alle Züge fahren planmäßig – aber teils von geänderten Gleisen

Hannover

Seit Montag laufen wieder Bauarbeiten im Hauptbahnhof Hannover, dessen 2019 begonnene Sanierung in die nächste Phase geht. An den Gleisen 4 bis 9 werden sogenannte Hilfsbrücken eingebaut, die erforderlich sind, um die darunter liegenden tragenden Gewölbe bis zum Jahr 2022 zu erneuern. Insgesamt sind es die umfangreichsten Bauarbeiten am Bahnhof seit dessen Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Großprojekt läuft in einzelnen Abschnitten bis zum Jahr 2033; die Kosten sind derzeit auf 222 Millionen Euro geschätzt und sind damit gegenüber der ersten Planungsphase vor sechs Jahren schon erheblich gestiegen.

Bereits im vergangenen Sommer hatte die Bahn Hilfsbrücken installieren lassen – hier an Gleis 3. Quelle: Katrin Kutter

Bahnsteig- und Gleisbrücken sind in die Jahre gekommen

Die Sanierung ist erforderlich, weil Statiker Ermüdungserscheinungen an der Tragwerksstruktur der Bahnsteig- und Gleisbrücken nachgewiesen haben. Seit 2019 erhielten deshalb die Gleise 1, 2 und 3 Hilfsbrücken; jetzt sollen die Bauarbeiten bis zum 10. August laufen. „Änderungen im Fahrplan gibt es dadurch nicht. Allerdings halten einige Züge nicht an den gewohnten Bahnsteigen; Fahrgäste sollten sich entsprechend informieren“, teilt eine Bahnsprecherin mit.

Sanierung in einem Rutsch funktioniert nicht

Der Hauptbahnhof Hannover ist mit täglich rund 750 haltenden Zügen des S-Bahn-, Regional- und Fernverkehrs und mehr als 260.000 Fahrgästen einer der wichtigsten im Netz. Hauptstrecken auf der Achse zwischen Ruhrgebiet, Rheinland und Berlin sowie zwischen Hamburg und München kreuzen sich dort. Das erklärt auch die jahrelange Bauzeit: Eine Komplettsanierung auf einen Schlag wäre nur möglich gewesen, wenn man den Bahnhof dafür vom Netz genommen hätte. Verkehrstechnisch ist das nicht zu leisten.

Bahnsteige erhalten freundlicheres Ambiente

Insgesamt sind fünf Gleisbrücken, eine Bahnsteigbrücke und die Gewölbe erneuerungsbedürftig. Weitere 52 Gleis- und Bahnsteigbrücken lässt die Bahn sanieren. Gleichzeitig nutzt sie die ohnehin anfallenden Arbeiten für weitere Verbesserungen, von denen auch die Fahrgäste profitieren. Sämtliche Bahnsteige, deren Dächer, Beleuchtung und Aufbauten werden erneuert. Die Anlagen erhalten modernere Leitstreifen für Blinde. Ferner sind im Bauprogramm neue Aufzüge, Rolltreppen und Warteräume enthalten – ebenfalls für alle Bahnsteige. „Wir schaffen insgesamt ein freundlicheres Ambiente. Es ermöglicht einfachere Wartung, mehr Sauberkeit und taubenfreie Zonen“, erklärt die Bahn.

Wenn die Hilfsbrücken und das Gewölbe fertig sind, beginnen vom Jahr 2022 an die Arbeiten an den Bahnsteigen. Pro Bahnsteig mit zwei Gleisen sind dann zwei Jahre Bauzeit veranschlagt. Dann wird es auch zu Gleissperrungen kommen, die aber möglichst nur während der Sommerferien vorgenommen werden sollen.

Die Historie: Es begann mit einem Schuppen Der Hauptbahnhof Hannover wurde 1879 eröffnet; die Pläne stammten vom Architekten Hubert Stier. Einen kleineren Durchgangsbahnhof hatte es dort schon seit 1847 gegeben – mit einem Holzschuppen als Gebäude. Im Vorfeld des Neubaus wurden damals in Hannover die Gleise höher gelegt, damit der Schienenstrang die Stadt nicht in zwei Hälften teilt. Ein Bahndamm und Brücken wurden gebaut, von denen einzelne mittlerweile auch marode sind. Zuletzt wurde diejenige in der Königstraße saniert. Im Laufe der Jahrzehnte erlebte der Hauptbahnhof mehrere Umbauten. Im Zweiten Weltkrieg wurde er schwer zerstört, lediglich die Fassaden der Haupthalle blieben unversehrt. Weitere größere Umgestaltungen ergaben sich mit einer Erweiterung der Gleisanlagen Anfang der 1970er Jahre sowie im Vorfeld der Weltausstellung Expo. Damals wurde die heutige Promenade mit ihren Geschäften angelegt. Eine ausführliche Chronik zum Bahnhof lesen Sie hier

Ausbau um zwei Gleise ist noch nicht gesichert

Weil der Hauptbahnhof längst an seine Kapazitätsgrenze gekommen ist, plädiert die für den Nahverkehr zuständige Region Hannover seit geraumer Zeit dafür, dass die Verkehrsanlage auf der Raschplatzseite um zwei Gleise erweitert wird. Der Bund stuft diesen Vorhaben in seinem für die Infrastruktur maßgeblichen Bundesverkehrswegeplan mittlerweile in die höchste Kategorie „vordringlicher Bedarf“ ein. Entschieden ist allerdings noch nichts, somit gibt es auch noch keinen Zeitplan und keine gesicherte Finanzierung.

Ulf-Birger Franz, Verkehrsdezernent der Region, hält eine Realisierung frühestens Mitte des Jahrzehnts für wahrscheinlich. Gebraucht würden die Gleise, um mehr Züge in Richtung Wolfsburg sowie Richtung Hamburg und Bremen fahren lassen zu können.

Von Bernd Haase