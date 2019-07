Hannover

Einsatz auf Gleis 4: Ein Zugbegleiter hat in einem ICE nach Frankfurt eine Frau ohne gültiges Ticket ertappt. Noch aus dem Zug heraus informiert der Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Bundespolizeiinspektion am Hauptbahnhof Hannover. Dort angekommen, übergibt er die Bulgarin, die kaum Deutsch spricht, an zwei Polizeioberkommissare, die an diesem Nachmittag in und um den wichtigen Bahnknotenpunkt auf Streife unterwegs sind. Der 39-jährige Beamte und sein zwei Jahre jüngerer Kollege, die namentlich nicht genannt werden möchten, müssen jetzt versuchen, die Personalien der Schwarzfahrerin aufzunehmen. Das gestaltet sich schwierig. Denn die Bulgarin telefoniert dabei durchgehend per Mobiltelefon, reicht das Handy ab und zu an die Beamten weiter. „Da ist wahrscheinlich der Zuhälter der Dame am anderen Ende, aber der spricht auch kaum Deutsch“, sagt einer der Polizisten.

Das ist die Bundespolizeiinspektion Hannover Die Bundespolizeiinspektion Hannover besteht aus rund 300 Beamtinnen und Beamten. Sie ist zuständig für den hannoverschen Hauptbahnhof. Zudem fallen die Bahnhöfe in Göttingen, Hildesheim und Braunschweig, sowie der Flughafen in Braunschweig in den Zuständigkeitsbereich der Inspektion Hannover. 160 Beamte sind am Hauptbahnhof Hannover eingesetzt. In Braunschweig sind es 60, in Göttingen 40 und in Hildesheim 28. Im vergangenen Jahr registrierte die Behörde 11.898 Straftaten in ihrem Zuständigkeitsbereich. 2646 Personenfahndungen konnten erfolgreich abgeschlossen werden. „Dabei handelt es sich um Menschen, die entweder per Vollstreckungs- oder Untersuchungshaftbefehl gesucht wurden oder die zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben worden waren“, sagt Behördensprecher Martin Ackert. Rund 300 Waffen stehen den Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Hannover zur Verfügung, dazu insgesamt 34 Fahrzeuge und 133 Computer. Für die verdeckte Ermittlungsarbeit wie das Aufspüren von Taschendieben hat die Inspektion Hannover lediglich vier Zivilfahnder und zwei Ermittler.

Bahnhof zieht auch Junkies, Diebe und andere Kriminelle an

Durchschnittlich 250.000 Reisende halten sich pro Tag mehr oder weniger lang im hannoverschen Hauptbahnhof auf. In Spitzenzeiten, das hat eine aktuelle Erhebung ergeben, sind es 25.000 bis 30.000 Menschen gleichzeitig. Als wichtiges Drehkreuz und zentrales Gebäude in der Stadt zieht der Hauptbahnhof aber auch Obdachlose, Trinker, Junkies, Taschen- und Ladendiebe und andere Kriminelle an. Die rund 160 Beamten der Bundespolizeiinspektion Hannover, die im und um den Bahnhof arbeiten, ahnden Vergehen, schreiben Strafanzeigen und erteilen Platzverweise. In einigen Fällen versuchen sie auch, die Kriminellen einem sogenannten beschleunigten Verfahren zuzuführen, damit die Täter unmittelbar nach der Festnahme ihre Strafe erhalten. Das Modell zeigt Wirkung: Einige Tätergruppen meiden inzwischen die niedersächsische Landeshauptstadt aus Angst vor den Konsequenzen.

Das ist das beschleunigte Verfahren Bundespolizisten am hannoverschen Hauptbahnhof haben – wie die Landespolizei auch – die Möglichkeit, in Absprache mit der Staatsanwaltschaft gegen Straftäter das sogenannte beschleunigte Verfahren einleiten zu lassen. Ladendieben, Dealern, Handtaschenräubern und anderen Kleinkriminellen, die auf frischer Tat ertappt werden, kann damit unmittelbar nach ihrer Festnahme der Prozess gemacht werden. Bei einer Verurteilung werden die Täter sofort in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. „Es geht dabei in der Regel um einfache und übersichtliche Taten mit klarer Beweislage“, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. Das beschleunigte Verfahren war vor der Expo im Jahr 2000 eingeführt worden. Seit 2016 wird diese Möglichkeit intensiver als bis dahin üblich genutzt. Damals leiteten die Behörden 730 dieser Verfahren ein. Im Jahr 2018 waren es bereits 936. Die Vorgehensweise soll auch abschreckende Wirkung auf die Straftäter haben – und verfehlt ihr Ziel offenbar nicht. „Unseren Erkenntnissen nach gibt es inzwischen tatsächlich Tätergruppen, die Hannover meiden. Offenbar weil sich herumgesprochen hat, dass es hier diese Verfahren gibt“, sagt Oberstaatsanwalt Klinge.

Betrunkener Obdachloser entblößt sich

Nach dem Einsatz mit der Schwarzfahrerin werden die Polizeioberkommissare in der Haupthalle von einem Mann angesprochen. Ein offensichtlich betrunkener Obdachloser hat sich dort unfreiwillig vor den Besuchern entblößt. Dem Mann war seine viel zu große Hose heruntergerutscht, sodass sein nackter Hintern und sein Penis zu sehen waren. Auch das ist ein Fall für die beiden Bundespolizisten. Nachdem sie sich Handschuhe übergezogen haben, sprechen sie den Mann an, lassen sich den Ausweis zeigen und überprüfen die Daten. Gegen den Obdachlosen liegt nichts vor. Die Beamten erteilen ihm einen Platzverweis und begleiten ihn dann zum Haupteingang des Bahnhofs. „Eigentlich kennen wir inzwischen unsere Klientel, aber den Mann haben wir vorher noch nicht gesehen“, sagt der 37-Jährige.

169 Überwachungskameras im Einsatz

Zeitgleich haben Zivilfahnder der Bundespolizei im Bahnhof einen ihnen gut bekannten Drogenabhängigen aufgegriffen. Der schlaksige Mann aus der Region ist wegen eines Rauschgiftdelikts zu einer Geldstrafe von 300 Euro verurteilt worden, die er bislang nicht bezahlt hat. Auf dem Weg in die Gewahrsamszelle hat er bereits angedeutet, dass er das Geld auch heute nicht aufbringen kann. „Jetzt werde ich ihm eröffnen müssen, dass er die nächsten 30 Tage seine Strafe in der Justizvollzugsanstalt absitzen muss“, sagt der Zivilfahnder. Der Beamte und seine drei Kollegen kümmern sich gemeinsam mit zwei Ermittlungsbeamten hauptsächlich um Taschen- und Trickdiebe im Hauptbahnhof. Dabei helfen ihnen auch die 168 Überwachungskameras, die im Bahnhofsgebäude angebracht sind. Bekommen die Beamten einen Hinweis auf eine Tat, werten sie so schnell wie es geht die Videoaufzeichnungen aus – in der Hoffnung, dass der Diebstahl festgehalten wurde. „Derzeit machen uns vor allem rumänische Kinder im Alter zwischen neun und zwölf Jahren zu schaffen“, sagt der Ermittler.

Mann mit 37 verschiedenen Ausweisen unterwegs

Auch in der Wache der Bundespolizei neben dem Hauptbahnhof ist an diesem Nachmittag einiges los. Die Spätschicht muss einen Mann aus Somalia überprüfen, der mit 37 verschiedenen ausländischen Ausweisdokumenten unterwegs ist, sie kümmern sich um einen angeblich 16-Jährigen aus Gambia, der – so das Ergebnis der Ermittlungen – längst volljährig und laut Haftbefehl wegen „Abenteuerlust“ zur Fahndung ausgeschrieben ist, und sie rufen einen Rettungswagen für einen Mann, der sich auf der Wache meldet, weil er starke Blasenschmerzen hat und nicht Wasser lassen kann. „Seit die Polizeiinspektion Mitte in der Herschelstraße zu ist, haben wir hier deutlich mehr zu tun“, sagt einer der Beamten.

Das ist das neue Sicherheitskonzept für den Hauptbahnhof Anfang Juni einigten sich die Polizeidirektion Hannover, die Bundespolizei, die Üstra und ihr Sicherheitsunternehmen Protec, die Deutsche Bahn sowie das Unternehmen Hannover Region Grundstücksgesellschaft ( HRG) auf ein neues Sicherheitskonzept für den Hauptbahnhof. Der Kern der Idee hinter „ Bahnhof.sicher“: Alle Beteiligten wollen künftig 24 Stunden pro Tag an sieben Tagen der Woche deutlich mehr und auch gemeinsam Präsenz zeigen. Das Gebiet rund um den Raschplatz wurde zur Kontrollzone erklärt. Dort darf die Polizei ab sofort ohne besonderen Anlass Personen überprüfen. Die Stadt will nach den Sommerferien in dem Bereich zudem eine Verbotszone für gefährliche Gegenstände einrichten. Durch diese Maßnahmen soll das Sicherheitsempfinden der Reisenden im und rund um den Hauptbahnhof gestärkt werden. Ein generelles Alkoholverbot im hannoverschen Hauptbahnhof, wie es seit Ende 2018 unter anderem in Nürnberg gilt, ist allerdings nicht geplant.

Zusammenarbeit mit Üstra, Deutscher Bahn und Stadt

Neben der Bundespolizei sorgen auch die Mitarbeiter der Üstra-Tochter Protec und der Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn für Ordnung im Hauptbahnhof. Rund um das Gebäude sind auch die Landespolizei mit ihrer Wache am Raschplatz und der neue Ordnungsdienst der Stadt tätig. Anfang Juni haben die Verantwortlichen aller Behörden ein neues Sicherheitskonzept für den Hauptbahnhof vorgelegt. Doch die Umsetzung hakt noch ein wenig. So beinhaltet das Konzept beispielsweise, dass in der Haupthalle gut sichtbare Hinweisschilder für die Wache der Bundespolizei und die Raschplatzwache aufgehängt werden. „Bislang hat die Bahn aber keine Flächen für die neuen Schilder zur Verfügung gestellt“, sagt Martin Ackert, Sprecher der Bundespolizei.

Die Zusammenarbeit zwischen den Einsatzkräften der Bundespolizei und den Landeskollegen funktioniert am hannoverschen Hauptbahnhof aber auch ohne neues Sicherheitskonzept gut. Bei Fußballeinsätzen, wenn randalierende Fans im Bahnhof ankommen, unterstützen sich beide Behörden seit Jahren. Die Landespolizisten helfen auch aus, wenn am Bahnhof wegen eines Sturms Hunderte Reisende stranden. Und sie teilen ihre Erfahrungen mit den Bundespolizisten. „Kürzlich habe ich die Kollegen bei einem Einsatz in der Drogenszene am Stellwerk begleitet. Seitdem erkenne ich die Dealer von dort auch im Bahnhof wieder“, sagt der 39-jährige Oberkommissar.

„Es gibt hier nichts, was es nicht gibt“

Wer sich für den Dienst an einem der großen Bahnhöfe wie dem in Hannover entscheidet, muss wissen, was auf ihn zukommen kann. „Es gibt hier nichts, was es nicht gibt“, sagt der 39-jährige Bundespolizist. „Immer wenn ich denke, jetzt habe ich alles erlebt, kommt wieder etwas Krasses rein“, meint sein Kollege. Da wäre zum Beispiel die nackte Frau in der Filiale von McDonald’s vor wenigen Wochen. „Sie hatte sich in dem Fast-Food-Restaurant komplett ausgezogen und sich dann mit den Brötchen für die Burger eingerieben“, sagt einer der beiden Bundespolizisten. Sie haben für sich einen Weg gefunden, diese Einsätze nicht zu sehr an sich heranzulassen. „Wir versuchen, das alles mit Humor zu nehmen – anders geht es nicht“, sagt der Oberkommissar.

Tobias Morchner