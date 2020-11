Hannover

Das war schon ein ungewöhnliches Bild. Sonst wohnen alljährlich zwischen 1500 und 2500 Gäste der Hauptversammlung des Immobilienvereins Haus & Grund bei. Diesmal waren es wegen Corona nur knapp 60, die weit verteilt im Kuppelrund saßen. „Ein ganz unwirkliches Bild“, kommentierte Vereinschef Rainer Beckmann.

Haus und Grund Hannover feiert Abschaffung der Strabs

Die Versammlung des etwa 12.000 Mitglieder starken Vereins war wegen Corona bereits um sechs Monate verschoben worden, „aber ausfallen lassen wollten wir sie auch nicht“, sagte Geschäftsführerin Mady Beißner. Anfangs gaben die Opernsänger Rebeca Nomberto und Justo Rodriguez eine Einstimmung, danach folgten Geschäftsbericht – und natürlich politische Einordnungen, an denen der Verein nie spart.

Knapp 60 statt 2000 Mitglieder bei der coronabedingt kleinen Versammlung von Haus & Grund Hannover im hannoverschen Kuppelsaal. Quelle: Conrad von Meding

Als größten Erfolg bezeichnete Vorstand Beckmann, dass Hannover nach viel Druck die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) abgeschafft hat. Vom ersten Jahr des neuen Oberbürgermeisters Belit Onay (Grüne) zeigte sich Beckmann enttäuscht: „Der versprochene Aufbruch für die Stadt ist jedenfalls bis jetzt nicht spürbar“, sagte Beckmann. Bevor die autofreie Innenstadt umgesetzt werde, müssten „erst echte Alternativen“ für die Mobilität geschaffen werden.

Polizeiwache für den Marstall ?

Beckmann forderte eine Polizeiwache für den Marstall, weil sich die Hoffnung einer Verbesserung auf dem für 4 Millionen Euro umgebauten Platz nicht erfüllt habe. Er geißelte, dass in der öffentlichen Wahrnehmung alle Vermieter gleichermaßen für steigende Mieten haftbar gemacht würden, wobei die privaten Vermieter „deutlich niedriger“ erhöht hätten als die großen Unternehmen.

Kritik an geplanten Umwandlungsverbot

In einem gemeinsamen offenen Brief an die Landesregierung sprachen sich Beckmann und Beißner gegen das geplante Umwandlungsverbot aus, mit dem der Bundesgesetzgeber für fünf Jahre die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen erheblich erschweren will. Dadurch werde kein zusätzlicher Wohnraum geschaffen und sogar Mietern erschwert, über Kauf zu Eigentümern zu werden, kritisiert Haus und Grund. Das Land Niedersachsen solle sich gegen das geplante Gesetz aussprechen.

Tilman Kuban neu im Vorstand

Im Vorstand schied der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete und langjährige Lokalpolitiker Wilfried Lorenz (78) aus, der in den Landkreis Hameln-Pyrmont gezogen ist. Neu in den Vorstand wurde der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban (33) aus Barsinghausen, gewählt.

