Viele wünschen sich ein Eigenheim in Hannover, aber das Angebot an Immobilen und Baugrundstücken ist knapp. Wer ein Haus bauen oder kaufen will, braucht meistens viel Geduld – und muss tief in die Tasche greifen. Hier zeigen wir Ihnen, wo es in der Stadt Hannover mit dem Traum vom Eigenheim klappen kann.