Haus in Hannover angezündet: Fast vier Jahre Haft für Brandstifter

Der 52-jährige Elmar S., der im Dezember 2018 seine Wohnung und damit ein Mehrfamilienhaus in Hannovers Oststadt angezündet hatte, ist zu fast vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Amtsgericht entschied auf schwere Brandstiftung, wie die Justiz auf HAZ-Anfrage mitteilte. Die Richterin sah es als erwiesen an, dass S. wegen Streitigkeiten mit der Vermieterin seine Wohnung absichtlich anzündete und auch die übrigen Bewohner bewusst in Gefahr brachte, da der 52-Jährige sie nicht gewarnt hatte.

Drei Jahre und acht Monate Haft lautete die Strafe, die das Amtsgericht bereits am 24. Januar verhängte. Elmar S. räumte die Tat in vollem Umfang ein, Hintergrund für war demnach die anstehende Zwangsräumung. Er sei verzweifelt gewesen, weil er unter anderem keine neue Bleibe hatte. Mit der Vermieterin hatte sich der 52-Jährige eigentlich darauf verständigt, seine Wohnung fristgemäß Ende November zu verlassen. Doch am 14. Dezember 2018 steckte S. dann allerdings seine Unterkunft im dritten Obergeschoss in Brand.

Schlafende Nachbarn durch Explosion geweckt

Der 52-Jährige kaufte für die Tat im Vorfeld Benzin, das er dann gegen 5 Uhr an diversen Stellen verteilte und anzündete. Anschließend ergriff S. umgehend die Flucht und ließ auch die zu der Zeit schlafenden 24 Nachbarn in ihren elf Wohnungen in Ungewissheit. Durch die Wucht der Explosion wurden Teile der Heizung und Glassplitter bis in den hinter dem Haus gelegenen Garten geschleudert. Auch einige Anwohner in Nachbargebäuden waren durch den lauten Knall aufgewacht.

Nur durch Zufall konnten sich alle Mieter des Hauses unverletzt in Sicherheit bringen, die Löscharbeiten zogen sich fast acht Stunden hin. Was Explosion und Brand nicht zerstörten, fiel dem Löschwasser zum Opfer. Die Staatsanwaltschaft schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa eine Million Euro, noch immer wird das Gebäude renoviert. Ein Mieter beschrieb S. gegenüber der HAZ später als „laut und aggressiv“.

Nach langer Flucht Festnahme in Berlin

Schon in der Tatnacht suchte die Polizei nach dem 52-Jährigen, er war als einziger Bewohner nicht ausfindig zu machen. Schnell kristallisierte sich heraus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Monatelang fahndete die Polizei Hannover nach dem 52-Jährigen, veröffentlichte zudem zwei Phantombilder des Mannes. Im Sommer wurde S. von Zeugen in Döhren wiedererkannt, doch erst die Berliner Polizei konnte den 52-Jährigen im vergangenen Herbst festnehmen – am Alexanderplatz wollte der Gesuchte eine Fleecejacke aus einem Sportgeschäft stehlen.

Das Geständnis des 52-Jährigen wirkte sich strafmildernd auf das Urteil aus, die „Gefährdung von Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen“ sowie der hohe Sachschaden dagegen strafschärfend. S.s Verteidiger Wilhelm-Michael Bruns legte bereits Berufung ein. „Mein Mandant ist sehr überrascht über die Höhe des Urteils“, sagt der Anwalt. Da S. in einer äußerst verzweifelten Lage gesteckt habe und zudem niemand verletzt wurde, „hatte er auf eine Bewährungsstrafe gehofft“. Ziel sei es nun, vor dem Landgericht ein milderes Urteil zu erreichen.

Von Peer Hellerling