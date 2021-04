Hannover

Wer im Umland Hannovers nach Bauland sucht oder ein Neubauhaus kaufen möchte, hat es zwar nicht so schwer wie in der Landeshauptstadt. Trotzdem ist das Angebot auch im Umland rar gesät, die Preise sind entsprechend hoch. Wir zeigen Ihnen, wo es derzeit im Umland von Hannover möglich ist, in Bauprojekten ein Eigenheim zu erwerben oder freies Bauland zu kaufen.

Wir haben für unsere Übersicht alle 20 Umlandkommunen der Region angefragt und teilweise auch direkt mit Bauträgern Kontakt aufgenommen. Wir hoffen, damit weitgehend Vollständigkeit über die aktuellen Neubaugebiete bieten zu können. Kommunen, die in der Übersicht nicht aufgeführt sind, haben keine aktuell verfügbaren Grundstücke für Einfamilienhäuser gemeldet.

Barsinghausen: Ein Neubaugebiet in der Vermarktung

Barsinghausen: Die Deutsche Reihenhaus errichtet bis 2022 den Wohnpark „Am Bullerbach“. Quelle: DRH

Die Stadt Barsinghausen hat derzeit zwar selbst kein Baugebiet für Einfamilienhäuser in der Vermarktung, auch wenn mittelfristig am Egestorfer Rottkampweg ein Neubaugebiet geplant ist. Allerdings gibt es ein Reihenhaus-Baugebiet an der Dresdner Straße, das aktuell vermarktet wird: Das Unternehmen Deutsche Reihenhaus will dort bis 2022 in einem Wohnpark insgesamt 31 Reihenhäuser zu Preisen von 259.000 bis 319.000 Euro errichten. Infos gibt es hier.

Burgdorf: Reihenhäuser im Weimarer Bogen

Die KSG errichtet in Burgdorf sieben Reihenhäuser im Weimarer Bogen. Quelle: KSG

In Burgdorf errichtet die regionale Wohnungsgesellschaft KSG sieben Reihenhäuser im Weimarer Bogen mit Größen zwischen 123 und 133 Quadratmetern Wohnfläche und Südterrasse. Teilweise soll der Innenausbau auch individuell möglich sein, um Kosten zu sparen. Der Kaufpreis liegt je nach Modell bei rund 425.000 Euro. Der Vertrieb erfolgt über die Sparkasse Hannover, Informationen gibt es hier.

Garbsen: Großzügiges Wohnen am See

Wohnen am Wasser: Das Neubauprojekt Bosse-See liegt zentral in Garbsen-Mitte. Quelle: Helma

Am Bosse-See in Garbsen verkauft Helma neun Reihenhäuser, die unmittelbar am Wasser liegen. Sieben davon sind derzeit noch zu haben. Die Wohnfläche liegt zwischen 148 und 185 Quadratmetern, die Grundstücksfläche zwischen 162 und 368 Quadratmetern. Preislich liegen die Häuser entsprechend der Lage zwischen 693.900 und 781.500 Euro. Für zwei Außenstellplätze kommen jeweils noch 15.000 Euro hinzu. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Die Stadt Garbsen bereitet aber neue Baugebiete für Familien vor. Im Ortstteil Horst sollen 63 Einfamilienhäuser, 16 Doppelhaushälften, 26 Reihenhäuser und sieben kleine Mehrfamilienhäuser entstehen, die Vermarktung im Herbst beginnen. Im Stadtteil Berenbostel sind im Bereich Im Hespe 31 Einfamilienhäuser, acht Doppelhaushälften und sechs Reihenhäuser geplant, die Vermarktung soll im Frühjahr 2022 starten. Und ebenfalls im Ortsteil Horst sind 18 Einfamilienhäuser an der Mühlenstraße geplant, auch dort soll Vermarktungsstart im Frühjahr 2022 sein. Wer sich auf eine Interessentenliste eintragen will, kann das hier tun. Auskünfte gibt bei der Stadt Stefanie Naumann unter Telefon (05131) 707364.

Laatzen: Neue Grundstücke Am Erdbeerfeld

In Laatzen-Gleidigen erweitert die Firma Helma ab Jahresende 2021 das Baugebiet Am Erdbeerhof. Quelle: Helma

Im Laatzener Ortsteil Gleidingen erweitert das Unternehmen Helma aus Lehrte in Kürze das Einfamilienhausgebiet Am Erdbeerfeld. Im ersten Bauabschnitt waren 72 Häuser auf Grundstücken von 391 bis 578 Quadratmetern entstanden, die alle verkauft sind. Voraussichtlich ab November beginnt die Vermarktung der nächsten Grundstücke, die mit Häusern des Unternehmens Helma oder mit vorgeplanten Reihenhäusern bebaut werden sollen. Interessierte können sich hier auf einem Kontaktformular vormerken lassen.

Lehrte: Einfamilienhäuser am Stadtpark und große Baugrundstücke

So soll das Quartier am Stadtpark auf dem ehemaligen Gelände der Stadtwerke aussehen. Rechts im Bild verläuft die Manskestraße. Quelle: KSW

Im Baugebiet Manskestraße Nord-West in Lehrte soll im nächsten Jahr die Vermarktung von 30 Baugrundstücken starten. Gebaut werden können Einzel- und Doppelhäuser. Die Grundstückspreise liegen bei 217 Euro pro Quadratmeter. Die Grundstücksgrößen liegen zwischen 450 und 650 qm. Interessenten können sich bereits bei der Stadt Lehrte melden. Im Baugebiet sollen nach der Vermarktung auf weiteren Grundstücken außerdem noch Reihenhäuser entstehen. Interessierte erhalten weitere Informationen von der Stadt Lehrte hier.

Pattensen: Zwei Baugebiete in Vorbereitung

Wo jetzt auf einem Acker am Milchweg in Schulenburg noch Mais und Sonnenblumen wachsen, soll ein Baugebiet entstehen. Auf diesem Acker am westlichen Rand von Schulenburg soll das Baugebiet Milchweg entstehen. Quelle: Kim Gallop

In Pattensen gibt es derzeit keine freien Grundstücke – aber zwei Baugebiete in Vorbereitung. Erst im Januar hat der Bauausschuss des Rates den Weg freigemacht für ein Areal nordöstlich des Ortsteils Reden. Dort sollen acht Einfamilienhäuser sowie zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils vier Wohnungen entstehen. Die Fischer Bau GmbH will das Baugebiet gemeinsam mit der Ihssen Immobilien GmbH & Co KG entwickeln. Und auch im Ortsteil Schulenburg soll am Milchweg ein Neubaugebiet entstehen, das die Stadt gemeinsam mit ihrer Baulandentwicklungsgesellschaft Pabeg entwickeln will, dort könnten bis zu 20 Einfamilienhäuser entstehen. Die Planung ist aber noch in einem sehr frühen Stadium. Informationen und Kontaktmöglichkeiten für Vormerkungen gibt es hier.

Sehnde: Rethmar-West wird erweitert, Billerbach wächst

Der Bach mit dem stolzen Namen Donau fließt mitten durch das Neubaugebiet Rethmar-West. Quelle: Stadt Sehnde

Die Stadt Sehnde erweitert das Neubaugebiet Rethmar-West. Die 37 Grundstücke aus dem ersten Bauabschnitt sind vergeben. Jetzt baut ein Erschließungsträger im Süden die Straße „Gänsekamp“ und deren Anschluss an das Gebiet „Rethmar Süd“. Dort sollen weitere acht Einfamilienhäuser entstehen. Die Vermarktung startet in Kürze. Der Grundstückspreis soll nach Angaben der Gemeinde bei etwa 185 Euro pro Quadratmeter liegen bei Größen zwischen 550 und 850 Quadratmetern. In den kommenden Jahren sind weitere Erweiterungen geplant. Informationen und Kontaktmöglichkeiten gibt es hier.

So sollen sie aussehen: 38 Reihenhäuser in zwei Größen entstehen zwischen der Elisabet-Boehm-Straße und der Elise-Borsum-Straße. Quelle: Interhomes

Ebenfalls in Sehnde entsteht zwischen der Elisabet-Boehm-Straße und der Elise-Borsum-Straße das Hofquartier Billerbach mit 38 Reihenhäusern. Der Verkaufsstart ist bereits erfolgt, die Häuser werden nach und nach in den Vertrieb gegeben. Etwa 15 Reihenhäuser sind nach Angaben von Interhomes derzeit noch verfügbar, ein weiteres ist reserviert. Ende 2021 sollen die ersten Häuser fertig werden. Alle Einheiten haben vier Zimmer, sind 119 oder 140 Quadratmeter groß und verfügen über einen oder zwei Stellplätze. Die Preise für ein Reihenhaus beginnen bei rund 325.000 Euro. Je Pkw-Stellplatz kommen noch 7500 Euro dazu. Weitere Informationen gibt es beim Bauträger Interhomes hier.

Wedemark: 35 Baugrundstücke in Resse

Die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet in Resse haben begonnen. Quelle: Frank Walter/Gemeinde Wedemark

In der Wedemark vermarktet die Kommune das Einfamilienhaus-Baugebiet „Neues Land“ im Ortsteil Resse. Dort entstehen rund 35 Baugrundstücke für Ein- und Mehrfamilienhäuser zum Quadratmeterpreis von 145 Euro inklusive kommunaler Erschließungskosten. Bis 15. April läuft die Bewerbunsgfrist. Wer in den vergangenen zehn Jahren in der Wedemark gewohnt hat, kann einen Preisrabatt von 50 Prozent beantragen, wenn das Einkommen bestimmte Grenzen unterschreitet. Allerdings sei das Baugebiet wie auch alle anderen Neubaugebiete in der Wedemark bereits „mehrfach überzeichnet“, teilt Kommunensprecher Ewald Nagel mit. Es gibt also mehr Interessenten als Bauplätze. Deshalb mache es derzeit wenig Sinn, Werbung für das Areal zu machen. Infos gibt es hier.

Ebenfalls in der Wedemark bietet die Hannoversche Volksbank derzeit Einfamilienhäuser an. Im Ortsteil Berkhof entstehen sechs Einfamilienhäuser zu Preisen zwischen 340.000 und knapp 400.000 Euro mit 120 bis 150 Quadratmetern Wohnfläche auf etwa 450 Quadratmeter großen Grundstücken. Und in Wedemark-Bissendorf ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Übersicht noch eine Doppelhaushälfte mit 125 Quadratmetern Wohnfläche für 472.500 Euro frei. Einen Überblick gibt es hier.

Wennigsen: Architektenhäuser, Reihenhäuser, Doppelhaushälften

170 Häuser und Wohnungen entstehen in dem neue Baugebiet an der Degerser Straße – etwa 500 Menschen werden dort später wohnen. Quelle: Heidi Rabenhorst

Das Projekt Caleidis in Wennigsen an der Degerser Straße bietet mehrere Häusertypen an. Zum Verkauf stehen freistehende Architektenhäuser mit 160 Quadratmetern Wohnfläche und 320 Quadratmetern Grundstück ab 549.000 Euro. Die Reihenhäuser haben eine Wohnfläche von 100 oder 133 Quadratmetern und eine Grundstücksgröße von 171 und 225 Quadratmetern. Preislich beginnen die Objekte je nach Größe bei 325.000 Euro oder 409.000 Euro. Die Doppelhaushälften sind 130 Quadratmeter groß bei einer Grundstücksfläche von 255 Quadratmetern. Der Preis liegt hier bei 430.000 Euro. Die ersten Häuser sind fertiggestellt. Weitere Informationen und aktuelle Verfügbarkeiten finden Sie bei der Sparkasse Hannover unter diesem Link.

Wunstorf: Wohnen in der Nähe des Steinhuder Meers

Noch ist von Häusern nichts zu sehen: Im Juli hat die Stadt den Kanalanschluss herstellen lassen, jetzt sollen auch die weiteren Tiefbauarbeiten für das Wohnquartier Steinhuder Mühlengarten folgen. Quelle: Sven Sokoll

Im Wohnviertel Steinhuder Mühlengarten (zwischen Mühlenspiegel und Großheidornerstr.) entstehen fünf Bungalows und neun zweigeschossige Wohnhäuser. Die Grundstücke sind ungefähr zwischen 200 und 350 Quadratmeter groß. Die Wohnfläche beträgt zwischen 117 und 140 Quadratmeter. Die Kosten betragen zwischen 425.000 und 522.000 Euro – die meisten Immobilien sind aber schon verkauft oder reserviert. Interessenten können sich bei der Volksbank Nienburg melden. Mit dem Bau wird jeweils nach dem Verkauf begonnen. Weitere Informationen der Volksbank erhalten Sie hier.

Zudem bereitet die Stadt Wunstorf derzeit das Neubaugebiet Kellerbusch vor. Dort sollen etwa 45 Bauplätze entstehen. Die Vermarktung übernimmt die Stadtsparkasse Wunstorf. Derzeit gibt es noch keine Details. Wer sich vormerken lassen will, kann hier Kontakt aufnehmen.

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In einigen nicht oder nicht mehr aufgelisteten Baugebieten sind Häuser und Baugrundstücke bereits verkauft. Die Verfügbarkeit kann sich zudem schnell ändern (aktualisiert am 25. März 2021).

Von Conrad von Meding