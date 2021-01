Hannover

Der Fonds Proklima, mit dem die Stadtwerke Enercity Immobilienbesitzer in ihrem Versorgungsgebiet bei klimafreundlichen Investitionen unterstützen, hat im Jahr 2020 trotz der Corona-Pandemie einen Nachfrageschub verzeichnet. Das sogenannte Breitenförderprogramm schüttete 1,8 Millionen Euro aus, diese Summe liegt um knapp 30 Prozent höher als 2019. „Das ist ein gutes Zeichen für den Klimaschutz“, sagt der Kuratoriumsvorsitzende von Proklima, der hannoversche SPD-Ratsherr Philipp Kreisz.

Insgesamt sind bei Proklima im vergangenen Jahr mehr als 1000 Förderanträge eingegangen. Starken Bedarf meldeten die Hausbesitzer laut Geschäftsstellenleiter Matthias Wohlfarth vor allem bei der Modernisierung von Heizungsanlagen sowie bei der Außenwand- und Dachdämmung mit Material aus nachwachsenden Rohstoffen an.

Wirtschaft in der Region profitiert

Das hat nach Angaben von Frank-Peter Ahlers, Beiratsvorsitzender beim Fonds und Leiter des Umweltschutzzentrums der Handwerkskammer Hannover, einen durchschlagenden wirtschaftlichen Effekt. „Jeder Euro Fördergeld ruft das 13-fache an lokalen Klimaschutzinvestitionen hervor“, sagt er.

Im nun angelaufenen Jahr kann der Fonds, der außer von den Stadtwerken von den im Fördergebiet liegenden Städten Hannover, Hemmingen, Laatzen, Langenhagen, Ronnenberg und Seelze getragen wird, insgesamt 3,3 Millionen Euro ausschütten. Außer in die Breitenförderung fließt auch Geld in Einzelvorhaben, die als besonders innovativ und vorbildlich in Sachen Klimaschutz eingestuft werden.

Ausbau der Solarenergie kommt neu ins Förderprogramm

Neu aufnehmen in sein Programm will Proklima finanzielle Förderungen für den Austausch unmoderner Ölkessel sowie den Ausbau von Solarenergie sowohl für Wohnhäuser als auch für anderweitig genutzte Gebäude. Die Kriterien dafür werden derzeit ausgearbeitet, im März soll das Angebot zur Verfügung stehen.

Nicht mehr mitfinanzieren wird der Fonds dagegen Ladestationen für Elektrofahrzeuge in privaten Haushalten, obwohl dafür im vergangenen Jahr 300 Anträge eingegangen sind – und damit 100 mehr als insgesamt in den drei Jahren davor. Der Grund: Seit November gibt es ein entsprechendes Förderprogramm der bundeseigenen Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Die aktuellen Förderprogramme für das Jahr 2021, die Kriterien, die Immobilienbesitzer erfüllen müssen, sowie die entsprechende Antragsformulare sind über die Internetseite www.proklima-hannover.de/foerderung abrufbar.

