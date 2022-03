Lehrte

Der städtische Haushaltsplan für 2022 und 2023 ist unter Dach und Fach. Trotz der Kontroversen um die Grund- und Gewerbesteuer stimmte der Rat einmütig für den von einem Defizit geprägten Finanzfahrplan. Kalkulierten Einnahmen von 110,5 beziehungsweise 105 Millionen Euro in den zwei Jahren stehen jeweils Ausgaben von etwa 125 Millionen Euro entgegen. Das prognostizierte Minus beträgt summiert nahezu 29 Millionen Euro. Dabei sind die zusätzlichen Einnahmen aus den erhöhten Grund- und Gewerbesteuern bereits mit eingerechnet.

Langes Ringen um den Haushalt

Um den städtischen Doppelhaushalt hatte es ein langes Ringen gegeben. Aus dem Lager der Ratsmehrheit von SPD, Grünen und Die Linke sowie der CDU/FDP-Gruppe und der Wählergruppe „Wir für Lehrte“ hatte es insgesamt etwa 150 sogenannte Begleitanträge gegeben, davon allein knapp 50 von den Grünen – also zusätzliche Wünsche an den Haushalt und mögliche Streichungen von einzelnen Posten.

Laut Bürgermeister Frank Prüße (CDU) machten allein diese Anträge ein zusätzliches Ausgabevolumen von etwa 1,75 Millionen Euro aus – von der Forderung nach zusätzlichen Bänken und Hundetoiletten bis hin zu Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in Dörfern und an Ortseingängen sowie Zuschüssen für die Ortsräte.Im Finanzausschuss hatten Prüße und auch Stadtbaurat Christian Bollwein unlängst betont, dass die Vielzahl der zusätzlichen Wünsche nicht nur viel Geld kosteten, sondern auch personell im Rathaus kaum abzuarbeiten seien.

Steuern sind größter Posten bei den Einnahmen

Größter Posten bei den Einnahmen sind in den kommenden zwei Jahren die ins Stadtsäckel fließenden Steuern und Abgaben mit prognostizierten 69,2 und 66,6 Millionen Euro. Bei den Ausgaben fließen allein 41 beziehungsweise 43,3 Millionen ins städtische Personal sowie jeweils rund 49 Millionen in die sogenannten Transferaufwendungen.In ihren Haushaltsberatungen hatten sich die einzelnen Lager des Rates in den vergangenen Monaten auch mitunter über die Parteigrenzen hinweg abgestimmt.

Wie viel sollen die Ratsmitglieder an Entschädigung erhalten?

Uneinigkeit herrschte am Schluss aber nicht allein in der Frage nach den Steuererhöhungen, sondern auch bei der sogenannten Entschädigungssatzung. Diese bestimmt, welche Aufwandsentschädigung die ehrenamtlich tätigen Ratspolitiker bekommen. Während die Mehrheit aus SPD, Grünen und Die Linke eine Anhebung dieser Zuwendungen um teilweise 50 Prozent zustimmte, lehnte die Opposition sie mit Hinweis auf die Haushaltslage ab. Die Abstimmung endete mit 23 Ja-Stimmen für die Erhöhung sowie 16-Nein-Stimmen.

Demnach stiegt die Zuwendung an ein Ratsmitglied ab dem 1. Juli von derzeit 150 auf 220 Euro. Das sogenannte Sitzungsgeld beträgt dann 20 Euro. Funktionsträger wie die drei Vize-Bürgermeister und Gruppen- sowie Fraktionsvorsitzende bekommen zusätzlich 220 Euro plus 5 Euro pro Gruppen- oder Fraktionsmitglied monatlich. Die Mehrausgaben durch die Anhebung summieren sich laut Rechnung der Stadtverwaltung auf etwa 60.000 Euro pro Jahr. Insgesamt kalkuliert Lehrte nun mit Ausgaben von 175.000 Euro pro Jahr für seine ehrenamtlichen Volksvertreter – inklusive Sitzungsgeld, Fahrtkosten, Verdienstausfällen und Betreuungsgeld für Kinder.

Empfehlungen des niedersächsischen Innenministeriums

Die Erhöhung der Zuwendungen orientiert sich an der Empfehlung einer Landesministerium des Inneren eingesetzte Kommission und bleibt deutlich unter den dort für denkbar erklärten Höchstsätzen von etwa 330 Euro Pauschale pro Monat. Lehrte hatte die Diäten für die Parlamentarier vor zehn Jahren letztmals angehoben.SPD-Ratsherr Thomas Diekmann verteidigte die Anhebung. „Die Zeitbelastung durch ein Mandat kommt einem Halbtagsjob gleich“, sagte er. Das müsse anerkannt werden.