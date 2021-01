Nord

Zum Haushalt der Stadt Hannover für die Jahre 2021 und 2022 hat der Bezirksrat Nord eine ganze Reihe von Änderungswünschen. Die Politiker appellieren dringend an die Stadtverwaltung, die Grundschule Vinnhorst zeitnah ab 2021 in das Sanierungsprogramm aus dem Investitionsmemorandum 500 plus aufzunehmen. Außerdem sollen die städtischen Behelfsunterkünfte für Wohnungslose an der Schulenburger Landstraße zügig wieder bewohnbar gemacht werden. Die sogenannte Rote Reihe (nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Straße) steht seit einiger Zeit fast komplett leer. Die geplante Sanierung liegt jedoch auf Eis.

Mehr Geld für Kinder-Projekte

Die Politiker stellen die meisten Forderungen parteiübergreifend und befürworteten die Anträge deshalb meist einstimmig. Sie machen sich für die städtische Förderung der Vereine im Stadtbezirk stark, die vor allem in Projekten für Kinder und Jugendliche arbeiten. Genannt werden die Jugendberatung Hinterhaus, die Naturfreundejugend am Standort Möhringsberg, das Mädchenhaus Komm, das Gewaltpräventionsprojekt Starkes Hainholz des Diakonischen Werks Hannover, das Unabhängige Jugendzentrum Kornstraße, die Werft 64 und der Werkstatt-Treff Mecklenheide, der Arbeitslose durch Beschäftigung wieder eingliedern will.

Außerdem erinnerte der Bezirksrat an verschiedene Straßenbauprojekte, deren Umsetzung noch aussteht, obwohl die Verwaltung die Vorschläge grundsätzlich befürwortet hat: die Veränderung der Kreuzung Alt-Vinnhorst und Beneckeallee, die Beleuchtung und Beschilderung für den Fuß- und Radweg vom Erlenweg zur Voltmerstraße, die Straßenquerung von der Ecke Callinstraße zum Welfengarten sowie die Grundsanierung der Straße Schneiderberg.

Ökologische Schulhöfe

Der Bezirksrat befürwortet mehrheitlich eine Erweiterung der Beneckeallee um eine Spur für Linksabbieger in Höhe der Eggewiese. Und er verlangt von Rat und Verwaltung, das Programm zur ökologischen Gestaltung von Schulhöfen und Spielplätzen wieder aufzulegen. Die Stadtbezirksräte konnten mit dem Budget und eigenen Mitteln in den vergangenen Jahren einige Plätze für Kinder sanieren.

Die CDU-Fraktion forderte außerdem ein Fahrrad-Parkhaus für die Nordstadt, am besten im Umfeld der Leibniz-Universität. Im Stadtteil fehlen rund 200 Stellplätze für Räder, argumentiert die CDU. Und ein Parkhaus schütze Räder vor Witterung und Diebstahl. Doch der Antrag fand als einziger keine Mehrheit.

In der Regel haben die Änderungswünsche der Bezirksräte zum städtischen Haushaltsentwurf nur geringe Chancen auf Berücksichtigung. Sie senden aber ein Signal, wo die Politiker vor Ort in den Stadtteilen Bedarf sehen.

Von Bärbel Hilbig