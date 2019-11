Hannover

Das Mehrheitsbündnis von SPD und CDU in der Regionsversammlung will im kommenden Jahr 10 Millionen Euro mehr ausgeben als im Entwurf von Regionspräsident Hauke Jagau und seiner Verwaltung vorgesehen. Mehr Geld soll es unter anderem für Kitas, Feuerwehren, Klimaschutz und umweltfreundlichen Verkehr geben.

Keine Streichungen vorgesehen

Mit ihren Finanzplänen satteln die beiden Fraktionen drauf, denn in Jagaus Etatentwurf mit einem Gesamtvolumen von 2,1 Milliarden Euro wollen sie nichts streichen. „Wir rechnen mit höheren Einnahmen, weil die Steuern nach wie vor fließen“, sagen die Fraktionsvorsitzenden Silke Gardlo ( SPD) und Bernward Schlossarek ( CDU). Davon profitiert die Region indirekt über die Umlage, die die Städte und Gemeinden an sie zahlen müssen. Über deren Höhe hatte es zwischenzeitlich Streit zwischen Jagau und den Bürgermeistern gegeben, der aber beigelegt ist.

Insgesamt wollen die beiden Fraktionen den Haushalt um 45 Punkte ergänzen. Die wichtigsten davon:

Kitas:Wegen des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz in Niedersachsen müssen die Städte und Gemeinden verstärkt Einrichtungen bauen oder bestehende erweitern. Dafür sollen sie künftig von der Region Hannover 10.000 Euro Investitionszuschuss pro neuem Platz statt bisher 2800 Euro erhalten. Die Kosten dafür belaufen sich im Jahr 2020 nach Angaben der Fraktionsvorsitzenden auf 1,5 Millionen Euro.

Feuerwehren und Rettungswesen: In der Region soll das in Niedersachsen schon in den Landkreisen Oldenburg und Emsland vorhandene System „Mobile Retter“ eingeführt werden. Dabei werden Ersthelfer in Ortschaften ausgebildet und im Notfall mit einer App alarmiert. „Sie sind im Zweifelsfall schneller vor Ort als der Notarzt und können so helfen, bis dieser eintrifft. Das rettet Leben“, erläutert Schlossarek. Weiterhin im Programm: Einsatzdrohnen für die Regionsfeuerwehr, Zuschüsse für die Jugendfeuerwehr und ein Förderprogramm zur Beschaffung von Mannschaftstransportwagen.

Verkehr:Ein Fokus liegt auf dem Radverkehr. Die Region soll über das bereits geplante Projekt in Wunstorf hinaus weitere Fahrradparkhäuser bauen und eine Fahrrad-App entwickeln, die etwa Hinweise zum Umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr enthält. Bezuschussen wollen die Fraktionen das Bürgerbusprojekt „Wedebiene“ in der Wedemark – „es hat Modellcharakter“, befindet Schlossarek. Und schließlich erhalten künftig auch Auszubildende die preisgünstige Jugendnetzkarte, die zum Mitfahren in Bussen und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs in der gesamten Region berechtigt.

Klimaschutz:Hier knüpfen CDU und SPD an ein beschlossenes Zehn-Punkte-Programm mit dem Titel „Klima in Not“ an und wollen dafür 15 Millionen Euro bereitstellen – allerdings gestreckt auf den Zeitraum bis 2023. Es umfasst unter anderem Zuschüsse für Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Wiedervernässung von Mooren und die Anlage naturbelassener Wälder. Außerdem soll die Region zwei Wasserstoffbusse für ihre Nahverkehrsunternehmen anschaffen. „Das könnte ein klimaschonender Busantrieb der Zukunft sein“, erläutert Gardlo.

Unter den weiteren Vorhaben befinden sich unterschiedliche Dinge wie etwa ein zusätzlicher Pflegestützpunkt in der Region. Erstmals bedacht werden Chöre – sie können sich aus einem Zuschusstopf mit 10.000 Euro bedienen.

