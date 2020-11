Hannover

Einbrechende Steuereinnahmen, Mehrausgaben zur Unterstützung von Unternehmen, Selbständigen und Vereinen – die Corona-Krise hat katastrophale Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt Hannover. Nach Informationen der HAZ droht am Ende des Jahres ein Defizit von mehr als 350 Millionen Euro. Zum Vergleich: 2009, im Jahr der weltweiten Finanzkrise, rutschte der Haushalt mit knapp 160 Millionen Euro ins Minus. Hilfe kommt aber aus der Bundeskasse.

Gewerbesteuereinnahmen brechen ein

Ursache für die Misere sind vor allem erhebliche Verluste bei den Gewerbesteuereinnahmen. Gewerbesteuern überweisen ortsansässige Unternehmen in Abhängigkeit von ihrer Gewinnsituation. Die Beträge sind folglich äußerst konjunkturabhängig. In Hannover sind es wenige große Unternehmen, etwa Versicherungen, die das Gros der Gewerbesteuereinnahmen bilden.

Zudem hat die Stadt mehrere Corona-Hilfspakete geschnürt, unter anderem ein Zehn-Millionen-Euro-Programm zur Unterstützung von Kleinbetrieben und Selbstständigen. Die Corona-Ausgaben tragen ihren Teil zum Finanzloch bei.

Bund gleich Einbrüche zum Teil aus

Finanzielle Hilfe hat die Bundesregierung zugesagt. Sie will die Gewerbesteuerausfälle der Kommunen kompensieren. Dem Vernehmen nach könnte in Hannover fast die Hälfte des Defizits von mehr als 350 Millionen Euro mit Bundesmitteln ausgeglichen werden. Dennoch blieben die Verluste auf Rekordniveau.

Neues Sparpakete wird geschnürt

Auch im kommenden Jahr erwartet die Stadtspitze keine rosigen Zeiten. Am 19. November legt Kämmerer Axel von der Ohe ( SPD) einen neuen Doppelhaushalt für die Jahre 2021/22 vor. Zum ersten Mal in der Geschichte Hannovers wird der Haushalt nicht in einer Präsenzsitzung des Rates eingebracht, sondern in einer Videokonferenz den Ratsmitgliedern vorgestellt. Nach Informationen der HAZ will der Kämmerer ein neues Sparpaket schnüren und auf alle Ausgaben, die nicht unbedingt erforderlich sind, vorerst verzichten. Dem Vernehmen nach sollen aber Investitionen in Schulen und Kitas fortgeführt werden.

Großprojekte verschoben

Großprojekte wie der 30 Millionen Euro teure Neubau des Fössebads und der ebenfalls millionenschwere Umbau des Steintorplatzes dürften verschoben werden. Zur Debatte steht auch, ob Thielenplatz und Prinzenstraße zeitnah neu gestaltet werden müssen, ober ob nicht auch dieses Vorhaben aufgeschoben werden kann. Am Ende muss der Rat den Haushaltsplänen zustimmen. Die Politiker werden dazu eigene Wünsche formulieren.

