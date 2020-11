Erstmals stellen Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) ihren Haushalt im Internet vor. Onay nutzt das Forum, um seine Worte nicht nur an den per Videokonferenz zugeschalteten Rat, sondern auch an die Hannoveraner zu richten. Während der OB versucht, Optimismus in schwerer Zeit zu verbreiten, mahnt der Kämmerer zu eiserner Haushaltsdisziplin.