Erneut legt Kämmerer Axel von der Ohe ( SPD) einen Doppelhaushalt vor, also eine Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben für die kommenden zwei Jahre. Schon zuvor hatte der Rat einen Zwei-Jahres-Haushalt verabschiedet. Der Vorteil einer längerfristigen Planung liegt darin, dass sich Stadt und Politik auf zwei Jahre festlegen und damit den üblichen jährlichen Anstieg bei den Ausgaben vermeiden. In diesem Jahr habe es ihm wenig Freude bereitet, den Doppelhaushalt aufzustellen, sagt von der Ohe. Das liegt vor allem an den tiefroten Zahlen – in beiden Jahren.

Warum rutscht der Doppelhaushalt derart ins Minus? Für das kommende Jahr rechnet der Kämmerer mit Einnahmen in Höhe von 2,311 Milliarden Euro. Das hört sich nach einer stattlichen Summe an, aber die Ausgaben beziffert von der Ohe mit 2,511 Milliarden Euro: Macht ein Minus von 200 Millionen Euro.

Im darauf folgenden Jahr sieht es nicht besser aus. Die Einnahmen steigen zwar leicht um 7,2 Prozent auf 2,478 Milliarden Euro, doch auch die Ausgaben legen zu, jedoch nur um 5,3 Prozent. Das bedeutet, dass das Defizit im Jahr 2022 mit 165 Millionen Euro etwas geringer ausfällt. Die Rathausspitze rechnet in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres mit einer leichten wirtschaftlichen Erholung.

Man hofft, dass die Corona-Pandemie mithilfe neuer Impfstoffe endlich besiegt wird. Dennoch geht der Kämmerer davon aus, dass die Corona-Krise den Haushalt über mehrere Jahre belastet und noch im Jahr 2025 ein Minus von 36 Millionen Euro verursacht.

Woher bezieht die Stadt ihre Einnahmen? Wichtigste Einnahmequelle ist die Gewerbesteuer. Sie zahlen alle hannoverschen Unternehmen abhängig von ihrem Gewinn. In Hannover sind es wenige große Unternehmen, die das Gros des Gewerbesteueraufkommens schultern. Für die Stadt ist die Gewerbesteuer sehr ergiebig, aber auch extrem konjunkturabhängig. Brechen die Umsätze der Unternehmen ein, fällt die Steuersumme gering aus. Da die Corona-Krise etliche Firmen ins Wanken gebracht hat, musste die Stadt erhebliche Einbrüche bei der Gewerbesteuer hinnehmen.

In 2021 rechnet von der Ohe vorsichtig mit 536 Millionen Euro Gewerbesteuerterträgen, in 2022 immerhin schon mit 643 Millionen Euro. Zum Vergleich: In 2019 hat die Stadt mehr als 750 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer eingenommen.

Ein weiterer großer Posten auf der Einnahmeseite sind Kostenerstattungen. Damit sind all jene Leistungen der Stadt gemeint, die von Bund und Region kompensiert werden, etwa die Hilfe zur Pflege. Eine sichere Bank für die Stadt bilden die Einnahmen aus der Grundsteuer, die der Kämmerer in beiden Jahren mit rund 150 Millionen Euro beziffert. Auch haben Kommunen einen Anteil an der Einkommenssteuer. In Hannover fließen dadurch im kommenden Jahr 271 Millionen Euro in die Stadtkasse, in 2022 sind es 287 Millionen Euro.

Und wofür gibt die Stadt das Geld aus? Größter Posten sind die Aufwendungen fürs Personal. Das ist bei rund 11.000 Mitarbeitern nicht verwunderlich. Mit 686 Millionen Euro hat von der Ohe die Personalkosten im kommenden Jahr veranschlagt, knapp 700 Millionen Euro sind es in 2022.

Insgesamt 247 neue Stellen will die Stadt in den kommenden zwei Jahren einrichten. Der Kämmerer betont, dass nur knapp 90 davon den Haushalt belasten. Alle anderen seien „refinanziert“. Das bedeutet, dass sich die Stellen etwa durch Gebührenerträge selbst tragen – oder auch durch Bußgeldeinnahmen.

Ein weiterer Ausgabebrocken ist die Regionsumlage. Alle Städte und Gemeinden der Region Hannover müssen einen jährlichen Betrag an die Regionsverwaltung überweisen. Die Summe hängt von der Wirtschaftskraft der jeweiligen Kommune ab. Im Falle Hannovers ist der Betrag naturgemäß hoch, im nächsten Jahr bei 374 Millionen Euro, in 2022 bei 414 Millionen Euro. Über die Höhe der Umlage geraten Regionsverwaltung und Mitgliedskommunen immer wieder in Streit.

Wie viele Schulden hat die Stadt? Die Stadt Hannover schiebt insgesamt einen Schuldenberg von knapp 1, 7 Milliarden Euro vor sich her. Sie stammen aus langfristigen Krediten, die unter anderem für den U-Bahnbau vor vielen Jahren aufgenommen wurden. Die Zinszahlungen schlagen in beiden Haushaltsjahren mit rund 40 Millionen Euro zu Buche. Da die Stadt weiterhin investiert, etwa in die Schulsanierung, türmen sich neue Schulden aus langfristigen Krediten auf: 38 Millionen Euro im kommenden Jahr, 80 Millionen Euro in 2022.

