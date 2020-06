Hannover

Die Corona-Krise reißt riesige Löcher in die Stadtkasse. Das zeigt der neueste Finanzbericht, den Kämmerer Axel von der Ohe ( SPD) vor Kurzem dem Finanzausschuss vorstellte. Die Erträge aus der Gewerbesteuer, Haupteinnahmequelle der Stadtverwaltung, bleiben um rund 200 Millionen Euro unter den Erwartungen. Zudem hat die Stadt auf Elternbeiträge für Kita-Betreuung verzichtet – das macht noch einmal 10 Millionen Euro weniger auf der Einnahmeseite. Auch soll das städtische Immobilienunternehmen Hanova die Hälfte seines Gewinns einbehalten, um mehr Wohnungen bauen zu können. Dadurch gehen der Stadt abermals rund 10 Millionen Euro verloren.

Hilfe kommt aus dem Konjunkturpaket

Anlass zur Hoffnung bietet das Konjunkturpaket der Bundesregierung. Darin wird unter anderem angeboten, die Ausfälle der Kommunen bei der Gewerbesteuer zu ersetzen. Ebenso erklärt sich der Bund bereit, bis zu 75 Prozent der Unterkunftskosten in der Grundsicherung (“Wohngeld“) zu übernehmen, bisher waren es nur 40 Prozent. Das entlastet in erster Linie die Regionskasse um einen dreistelligen Millionenbetrag. Sollte die Region die Entlastung an die Umlandkommunen weiterreichen und die Regionsumlage senken, könnte auch die Stadt Hannover profitieren.

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Andreas Schinkel