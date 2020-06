Hannover

Jahrelang haben Kommunalpolitiker über den Neubau des Fössebads debattiert – und jetzt will die Stadt den Bau verschieben. Die Haushaltslage Hannovers ist aufgrund der Corona-Krise derart angespannt, dass Kämmerer Axel von der Ohe ( SPD) alle Ausgaben überprüft. Und dabei ist der Bau des Fössebads ein dicker Brocken. Mindestens 25 Millionen Euro sollen Schwimmhalle und Außenbecken kosten. Die Debatte über den Sparkurs der Stadt ist eröffnet, und einmal mehr ist das rot-grün-gelbe Ratsbündnis uneins.

SPD : Aus sportlicher Sicht Fössebad errichten, aus finanzieller Sicht verschieben

Die SPD stimmt einer Verschiebung des Fössebad-Baus zu, wenn auch zähneknirschend. „Aus sportfachlicher Sicht geht das eigentlich nicht“, sagt SPD-Sportexperte Angelo Alter. Denn derzeit habe Hannover mit dem Stadionbad nur ein einziges wettkampftaugliches Schwimmbad mit 50-Meter-Becken, und das sei dringend sanierungsbedürftig. „Aber aus finanzpolitischer Sicht kann ich es nachvollziehen, den Neubau zu vertagen“, sagt Alter. Schließlich sei man in der Planung noch nicht so weit fortgeschritten.

Anzeige

Das liegt auch daran, dass sich SPD und Grüne nicht einigen konnten, ob das neue Fössebad nun ein Außenbecken haben soll oder nicht. Die SPD folgte dem Verwaltungsvorschlag, der aus Kostengründen von einem Freibad absah. Die Grünen im Bezirksrat Linden-Limmer machten dagegen mobil. Nach langem Tauziehen soll nun das Außenbecken zeitgleich mit der Schwimmhalle entstehen.

Weitere HAZ+ Artikel

Auch die FDP kann sich vorstellen, vom Neubau des Fössebads vorerst Abstand zu nehmen, aber das Misburger Bad wie geplant zu errichten. „Das alte Fössebad funktioniert noch einigermaßen, aber in Misburg ist das Hallenbad seit Jahren geschlossen“, sagt FDP-Sportpolitiker Andreas Bingemer.

Grüne: Bau von Kunstrasenplätzen verschieben

Die Grünen halten dagegen. „Wir sollten mit den Planungen für das Fössebad fortfahren“, sagt Grünen-Sportpolitiker Mark Bindert. Zu viel Zeit und Arbeit sei bereits investiert worden. Bindert kann sich aber vorstellen, zumindest den Baubeginn um ein halbes bis ein Jahr zu verzögern.

Die Grünen regen an, an anderer Stelle zu sparen, etwa beim Kunstrasenplatzprogramm. „Zwei Plätze aus dem vergangenen Jahr sind noch in der Planung, und die sollten wir nicht antasten“, sagt Bindert. Aber den Bau weiterer Plätze könne die Stadt um zwei Jahre verschieben. Das spare rund vier Millionen Euro, meint Bindert. Zudem müsse sich die Kämmerei die Mühe machen, kleinere Ausgaben zu überprüfen, etwa für das städtische Sportprogramm im Park.

Fössebad: Grünes Wahlgeschenk im nächsten Jahr?

Die Diskussion um den Sparkurs dürfte auch einen wahltaktischen Hintergrund haben. Die Grünen sind im Bezirk Linden-Limmer stärkste Kraft. Mit dem Neubau des Fössebads als Kombibad haben sie einen politischen Erfolg errungen, den sie ihren Wählern im kommenden Kommunalwahljahr ausgiebig präsentieren können. Kommt das Fössebad vorerst nicht, sieht das wie eine Niederlage aus. Die SPD dagegen hat in Linden-Limmer alles verloren. „Ob das Fössebad gebaut wird oder nicht, bringt uns keine weitere Stimme“, sagt ein Genosse.

Von Andreas Schinkel