Mehr als bisher in Schulen und Kitas investieren, Großprojekte verschieben und ein Sparpaket schnüren – so will die Stadt Hannover in den kommenden Jahren die Corona-Krise meistern. Einbrechende Steuereinnahmen reißen riesige Löcher in den städtischen Haushalt. Mit einem Minus von 200 Millionen Euro rechnet die Kämmerei im kommenden Jahr, 2022 wird das Defizit immerhin noch 165 Millionen Euro betragen. „Wir stehen vor historischen Herausforderungen“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Am Donnerstag haben er und Kämmerer Axel von der Ohe ( SPD) den Haushalt im Rathaus vorgestellt – vor leeren Zuschauerplätzen. Zum Schutz vor Infektionen mit dem Coronavirus waren die Ratsmitglieder per Videokonferenz zugeschaltet.

Kämmerer: Eklatantes Einnahmeproblem

Grund für die tiefroten Zahlen sind massive Einbrüche bei den Gewerbesteuer-Erträgen, der Haupteinnahmequelle der Stadt. Da die Corona-Pandemie etliche hannoversche Unternehmen in eine Krise gestürzt hat, fallen die Gewerbesteuerzahlungen an die Stadt deutlich geringer aus. „Wir haben ein eklatantes Einnahmeproblem“, sagt Kämmerer Axel von der Ohe ( SPD). Dennoch sehe er eine Chance: Gegen die Krise investieren und die Stadt nicht kaputt sparen.

232 Millionen Euro will die Stadt im kommenden Jahr investieren, vor allem in Sanierung und Neubau von Schulen und Kitas. In 2022 nimmt die Stadt noch einmal 269 Millionen Euro in die Hand, um ihre „Bildungsinfrastruktur“, wie der Kämmerer sagt, zu erneuern. Diese Investitionen seien unabdingbar, weil ansonsten die bestehenden Schulen und Kitas an die Grenzen ihrer Kapazitäten stießen, heißt es aus dem Rathaus.

Zugleich verabschiedet sich die Stadt von millionenschweren Großprojekten.

Neubau des Fössebads auf unbestimmte Zeit verschoben

So will die Stadt den 30-Millionen-Euro teuren Neubau des Fössebads auf unbestimmte Zeit verschieben. Lediglich Planungskosten hat der Kämmerer im Haushalt hinterlegt. Damit ist ein jahrelanges Herzensprojekt der Grünen vorerst vom Tisch. Die Stadtspitze rechnet mit politischem Widerstand, Kämmerer von der Ohe meint aber: „Wer sich eine zusätzliche Investition wünscht, muss sagen, wo er an anderer Stelle kürzen will.“

Auch das Bauamt, Symbol für den Sanierungsstau in öffentlichen Gebäuden, wird noch länger eingerüstet bleiben. Die Stadt verschiebt die mit bis zu 45 Millionen Euro veranschlagte Sanierung. Sechs Jahre ist das denkmalgeschützte Gebäude neben dem Rathaus jetzt schon eingerüstet, weil Fassadenteile herunterzufallen drohen. Die Gerüstmiete kostet jedes Jahr 73.000 Euro.

Gebühren und Eintrittspreise steigen

Zudem schnürt die Stadt ein Sparpaket für die kommenden vier Jahre. Insgesamt 90 Millionen Euro will die Stadtspitze einsparen. „Alle Aufgaben der Verwaltung kommen auf den Prüfstand“, sagt von der Ohe. Zudem soll der Bürger stärker zur Kasse gebeten werden. Eintrittspreise werden steigen, ebenso Gebühren, etwa die Friedhofsgebühr, und die Hundesteuer. Auch das Essensgeld in den Kitas werde steigen, kündigt der Kämmerer an. An der Preisschraube fürs Parken will die Stadt nicht drehen, jedoch ist geplant, zusätzliche Anwohnerparkplätze auszuweisen – und dadurch mehr Einnahmen zu generieren.

