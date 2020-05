Hannover

Ein 60-jähriger Hausmeister, der seit seiner Jugend betrügt und stiehlt, ist wegen vier neuer Straftaten – drei Diebstähle und ein Betrug – zu einer Haftstrafe von neun Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Dabei agierte der Hartz-IV-Empfänger aus Linden-Süd mit einer Mischung aus Dummheit und Unverfrorenheit, die am hannoverschen Amtsgericht nicht alle Tage verhandelt wird. 33 Einträge sind bereits im Vorstrafenregister von Lutz M. vermerkt, und als er die neuen Straftaten in der ersten Jahreshälfte 2019 beging, stand er noch unter dreifacher Bewährung.

Preisschild nicht entfernt

Dass M. das Risiko nicht scheut, stellte er beispielsweise im Januar 2019 unter Beweis. Er stoppte sein Auto am helllichten Tage vor einem Tierfachgeschäft in Linden-Mitte, lud sich – beobachtet von einem Auszubildenden - ein Vogelfutterhäuschen in seinen Kofferraum und fuhr davon, ohne zu bezahlen. Da sich der Azubi das Autokennzeichen notiert hatte, dauerte es nicht lange, bis die Polizei vor M.s Haustür stand. Die Beamten entdeckten das Futterhäuschen im Vorgarten eines Nachbarhauses, wo M. ebenfalls als Hausmeister für eine Wohnungsgenossenschaft tätig war. Den Ermittlern fiel die Zuordnung leicht, denn das Preisschild über 64,99 Euro hing noch an dem Diebesgut.

Bei den anderen Taten stellte sich der 60-Jährige auch nicht klüger an. So verkaufte er über die Internet-Verkaufsplattform Ebay einen Laptop, der 2014 aus einer Wohnung in dem von ihm bewohnten Mietshaus in Linden-Süd gestohlen worden war. Dummerweise hatte M. die persönlichen Daten der Vorbesitzerin, die auf dem Gerät gespeichert waren, nicht gelöscht; als sich der Ebay-Käufer bei eben dieser Vorbesitzerin meldete, flog der Schwindel auf.

Ringe aus Briefkasten gefischt

Verurteilt wurde der Hausmeister, der seinen Minijob inzwischen los geworden ist, zudem wegen des Diebstahls von zwei Modeschmuck-Ringen, die einer Mieterin in dem von M. bewohnten Haus per Einschreiben in ihren Briefkasten geworfen worden waren. Der Angeklagte fischte den Brief heraus und schenkte die Ringe seiner Lebensgefährtin. In einem weiteren Fall fuhr M. mit seinem Pkw, mit einem Kupplungsträger für Fahrräder versehen, vor einem Haus in Bemerode vor. Offenkundig wollte er dort zwei fremde Räder aufladen, doch weil dies misslang, packte er zumindest zwei Schutzplanen im Wert von 28 Euro in sein Auto. Allerdings beobachtete auch hier eine Zeugin den Diebstahl und notierte sich das Kennzeichen – der Rest war polizeiliche Routine.

Der 60-Jährige kümmert sich um seine pflegebedürftige Lebensgefährtin, doch das war für Amtsrichter Reinhard Meffert kein Hinderungsgrund, M. ins Gefängnis zu stecken. „Dass eine Strafe, die zur Bewährung ausgesetzt ist, auf ihn keinen Eindruck macht“, erklärte der Richter in der Urteilsbegründung, „hat er in den letzten Jahren mehrfach eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“ So verbrachte der 60-Jährige wegen einschlägiger Taten schon als Jugendlicher und später als Erwachsener erhebliche Zeit im Strafvollzug – und das kommt nun erneut auf ihn zu.

Von Michael Zgoll