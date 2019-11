Hannover

Beim Läuten der Türklingel wird schnell geöffnet: Trotz eines besorgniserregenden Brandanschlags auf den Eingang der gemieteten Doppelhaushälfte in Hannover-Bornum hat sich der 67-jährige Familienvater Ayo Hasso zwei Tage nach der gefährlichen Brandstiftung seine Freundlichkeit bewahrt. Seit 18 Jahren schon wohnt Hasso mit seiner 61-jährigen Frau sowie den beiden erwachsenen Söhnen in Bornum. Sogar 26 Jahre ist es inzwischen schon her, dass die kurdische Familie aus Syrien nach Deutschland kam. Seitdem sei sie noch nie in irgendeinen Konflikt geraten oder bedroht worden, versichert der Rentner in gebrochenem Deutsch. Doch nun ist die vierköpfige Familie in großer Sorge.

Der 67-jährige Familienvater Ayo Hasso zeigt an der Innenseite der Eingangstür die Spuren der Brandnacht. Quelle: Ingo Rodriguez

Hasso zeigt betroffen und immer noch sichtlich erschüttert auf die Spuren der Brandnacht. Die Eingangstür ist verkohlt, die Glasscheibe durch die Hitze des Feuers mehrfach gesprungen. Unbekannte hatten in der Nacht zu Donnerstag vor der Haustür einen mit brennbarer Flüssigkeit gefüllten Behälter angezündet. Der Brand hatte schnell auf die Tür des Wohnhauses am Lindener Weg übergegriffen. Verletzt wurde vermutlich nur deshalb niemand, weil die Bewohner die Flammen gegen 1.30 Uhr auch wegen ausgelöster Rauchmelder rechtzeitig bemerkt hatten und den Brand löschen konnten. „Die Küche ist unmittelbar neben dem Eingangsgbereich, deshalb konnte ich die Tür schnell löschen“, sagt der 35-jährige Sohn Refaat Hasso. Er ist ebenso wie sein 30-jähriger Bruder in Deutschland geboren und aufgewachsen. „Wir hatten nie irgendwelche Streitereien oder Probleme“, versichert er. Der Sohn war von seinem Vater unmittelbar zuvor angerufen worden, um am Telefon weitere Details aus der Brandnacht mitzuteilen.

An der Eingangstür sind auch von innen die Spuren der Brandnacht zu sehen. Quelle: Ingo Rodriguez

Haus wurde gezielt ausgewählt

Die vergangene Nacht hat die vierköpfige Familie in großer Sorge verbracht. „Immerhin haben sich die Brandstifter gezielt unser Haus ausgesucht, anstatt ein Gebäude am direkten Rand der Wohnbebauung auszuwählen“, sagt der 35-jährige Mitarbeiter einer Firma für Patiententransporte. Er wolle aber niemanden beschuldigen und freue sich über jede Unterstützung für die Familie, betont Refaat Hasso.

Behälter mit Benzin angezündet

Grund für die großen Sorgen der Familie ist auch die Rücksichtslosigkeit und gezielte Gefährdung durch den Brandanschlags. Es sei ein mit Benzin gefüllter Behälter mithilfe eines Stofftuchs angezündet und nah an die Tür gestellt worden, sagt der 35-Jährige. An der Haustür und umliegenden Gebäudeteilen entstand laut Polizei zwar nur ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Der seelische Schaden der Familie ist aber größer. „Wir haben Angst“, sagt der Sohn.

Kein Hinweis auf fremdenfeindlichen Hintergrund

Unterdessen sind die Hintergründe der Tat nach Angaben der Ermittler noch unklar. Hinweise auf einen fremdenfeindlich, religiös oder politisch motivierten Anschlag gibt es laut Polizei derzeit nicht. Deshalb sei der Fall nicht an den Staatsschutz übergeben worden, sondern werde weiterhin von Beamten des Fachkommissariats für Brandermittlungen bearbeitet. Auch hätte sich nach einem Zeugenaufruf noch niemand gemeldet, teilt eine Polizeisprecherin mit. Es sei bereits ein Strafverfahren wegen versuchter schwerer Brandstiftung gegen Unbekannt eingeleitet worden.

Noch in der Nacht hatte Experten der Polizei festgestellt, dass das Feuer vor dem Hauseingang der vierköpfigen Familie vorsätzlich gelegt worden war. Der Stadtteil Bornum ist jedoch laut Polizei bislang noch nicht wegen häufiger Branddelikte aufgefallen. Trotzdem will die Polizei dort nun die Anzahl der Kontrollfahrten erhöhen.

Von Ingo Rodriguez