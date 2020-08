Hannover

So rigoros wollte Martin Albert eigentlich gar nicht vorgehen. Doch da regelmäßig Kunden in seinen „Lose-Laden“ auf der Lister Meile kommen, die sich hartnäckig weigern, eine Maske zu tragen, hängt jetzt ein Schild mit klaren Worten im Eingang: „ Maskenpflicht – Zutritt nur mit korrekt getragenem Mund- und Nasenschutz“. Darüber ist ein Spiegel angebracht, damit jeder Kunde sich davon überzeugen kann, dass er mit dem Schutz prima aussieht und ihn vor allem auch richtig aufgesetzt hat.

Gefälschte Atteste

„Strenge liegt uns eigentlich nicht“, sagen Albert und sein Filialleiter Fabian Reck. Man sei in jeder Beziehung dicht am Kunden und daher auch davon ausgegangen, dass genau dieses Publikum kein Problem mit Masken habe. „Aber es gibt regelmäßig Kunden, die nicht nur oben ohne reinkommen, sondern auch noch lautstark für ihr Recht dazu argumentieren“, sagt Albert.

Fabian Reck erzählt von handgeschriebenen „Arztattesten“. Außerdem sei Mitarbeitern ein vermeintlich amtliches Schreiben mit Briefkopf des Bundesgesundheitsministeriums vorgelegt worden, das unter anderem besagt, dass Ladeninhaber weder Atteste einsehen noch von ihrem Hausrecht Gebrauch machen dürften. Beides ist nachweislich falsch, das „amtliche“ Schreiben kursiert offenbar im Internet, auch in anderen Städten haben sich Kunden damit schon gegen die Maskenpflicht gewehrt.

Eine Kundin hat schon Hausverbot

„Die Fälle häufen sich, mitunter sind es immer die gleichen Menschen“, hat Albert beobachtet. Bei der jüngsten Teamsitzung sei daher beschlossen worden: kein Zutritt ohne Maske. „Damit sollte es keine Diskussionen mehr geben. Doch es kommt anders, die Argumente werden bizarr – wir lassen angeblich nun behinderte gesetzestreue Bürger verhungern.“

Albert und Reck glauben, dass es vielen dieser aggressiven Querulanten gar nicht um Mund- und Nasenschutz, sondern um andere, persönliche Probleme geht. „Wir wollen das aber nicht immer wieder im Laden ausdiskutieren und auffangen; eine Kundin hat daher auch bereits Hausverbot.“ Sie hatte unter anderem schriftlich angeführt, die Maske „wegen politischer Unterdrückung“ zu verweigern.

Parfümerie Liebe: Djamila und Arghavan (r.) nutzen ihre Mittagspause und suchen nach neuem Parfüm. Sie werden beraten von Anna Vanessa Westphal. Quelle: Katrin Kutter

Widerwillige Händedesinfektion

Auch im Teestübchen in der Altstadt müssen Kunden immer wieder darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie nicht einfach maskenlos durch das Café laufen dürfen. Die meisten seien einsichtig, aber es gebe eben auch immer Querulanten, sagt Günther Bohnecke, der sein Geschäft gerade auf den Corona-Herbst vorbereitet. In der Modeboutique „ Marie Jo“ von Birgit Schmalstieg werden die Kundinnen persönlich in Empfang genommen. Und dabei gleich darauf hingewiesen, Maske zu tragen. „Wir haben damit eigentlich keine Probleme; nur, dass sich die Kunden die Hände desinfizieren müssen, bevor sie an die Kleiderständer treten, sehen viele nicht ein.“ Und sprühen nur widerwillig. Doch das Team bleibt konsequent: ohne Desinfektion kein Shoppen.

Duftprobe mit Maske

In der Parfümerie Liebe ist es gar nicht so einfach, mit Maske den richtigen Duft zu erschnüffeln. Darum dürfen Djamila, Alex und Arghavan den Schutz ausnahmsweise unter die Nase ziehen. Die jungen Frauen suchen für Alex ein „richtig gutes Männerparfum“ – schließlich sitze er neben ihnen in der Bürogemeinschaft und soll gut riechen.

Liebe-Chefin Caroline Prenzler und ihr Team haben wenig Probleme mit der Einsicht ihrer Kunden in Corona-Zeiten. „Am Anfang der Maskenpflicht kamen noch einige mit Attesten oder dachten, als Stammkunden könnten sie auf den Schutz verzichten.“ Mittlerweile aber, so Prenzler, hätten sich die Menschen an die Regeln gewöhnt. „Und wer Angst hat oder Maske nicht mag, geht leider gar nicht mehr in die City zum Shoppen, sondern bestellt im Internet – keine schöne Alternative für uns.“

Martin Albert und Fabian Reck haben ihre eigene Theorie zur Verweigerungs-Kundschaft. „Unsere Gesellschaft gerät zunehmend in einen Corona-Stress. Die Menschen werden dünnhäutiger, der Regelbruch rückt in den Fokus.“ Das Lose-Laden-Team kommt diesen Kunden trotzdem entgegen. „Wer keine Maske tragen will, gibt seine Einkaufsliste ab. Wir erledigen den Einkauf, während sie auf unserer Bank draußen mit einem Glas Wasser warten“, sagt Albert. Ganz schutzlos, versteht sich.

Von Susanna Bauch