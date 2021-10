Zum Drittligaspiel des TSV Havelse gegen Eintracht Braunschweig in der HDI-Arena in Hannover sind am Sonntag rund 150 Problemfans des Gästeteams angereist. Die Polizei versucht mit einem Großaufgebot, ein Treffen gewaltbereiter Eintracht- und Hannover-96-Anhänger zu verhindern.