Hannover

Eine gewisse Lethargie liegt über dem Land, selbst Twenge ist davon befallen. Der Januar fühlt sich bisher an wie der Montag unter den Monaten. Das unheimliche Dingsda will nicht weichen, es fehlt an Licht, und es ist kalt – nicht schönkalt mit knackigen Minusgraden bei strahlendem Sonnenschein und der Aussicht auf Eislaufen auf dem zugefrorenen See, sondern arschkalt mit Temperaturen bestenfalls rund um den Gefrierpunkt und einer Feuchtigkeit, die einen klamm werden lässt.

Es fehlt an Menschen im Revier. Sie verkriechen sich in ihren Häusern, nur einige Hartgesottene fahren noch mit dem Fahrrad durch den Ort. Vereinzelt sind Spaziergänger unterwegs – echte Spaziergänger übrigens, die keiner verschwörenden Gemeinschaft angehören, sondern Zeitvertreib und Erbauung suchen oder raus müssen, weil ihr Hund raus muss.

Der Garten liegt trist da

Unser Garten verbreitet den Eindruck, als habe er keine Lust, in diesem Jahr noch irgend etwas wachsen zu lassen. Wenn ich zum Holzstoß gehe, gehe ich über einen Moosteppich, der nicht so dicht ist wie früher. Restlaub gammelt vor sich hin, kahle Bäume stehen herum und schütteln noch nicht einmal Regentropfen ab. Am Teich, wo sonst das Leben tobt, tut sich nichts.

Alles irgendwie trist also. Dann sah ich gestern das erste Mal seit Längerem wieder frische Erdhügel im Vorgarten. Ich hatte mich schon gefragt, ob sich auch unser Maulwurf im Lockdown befindet, aber er hat wohl nur pausiert. Er kann seine Arbeitszeiten frei wählen, muss sich nicht mit Hygiene- und Abstandsregeln herumschlagen und kriegt sowieso nicht mit, welche Seltsamkeiten sich über der Erdoberfläche gerade abspielen. Dafür beneide ich ihn, aber ich freue mich wirklich, dass er wieder da ist.

Von Bernd Haase