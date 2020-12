Hannover

Mehr als 1000 Schwangere haben seit April 2019 über die Hebammenzentrale der Region Hannover eine Schwangerschaftsbetreuung erhalten. Man habe damit rund 80 Prozent der Frauen, die sich gemeldet hatten, helfen können, heißt es in einer Pressemitteilung. „Ohne das Projekt hätten diese Frauen vermutlich keine Betreuung mehr bekommen“, sagte Christina Aust, Leiterin der Hebammenzentrale.

Wichtige Rolle in der Corona-Krise

Auch in der Corona-Krise habe die Zentrale eine wichtige Rolle gespielt. Man habe auf der Internetseite zentralisiert Informationen darüber gesammelt, was in der Pandemie im Umgang mit den Frauen und deren Familien unbedingt beachtet werden müsse, sagte Aust weiter.

Die Regionsverwaltung hatte die Internetplattform, mit Hilfe derer Schwangere und freiberufliche Hebammen miteinander vernetzt werden, eingerichtet, um Schwangeren die Suche zu erleichtern –und damit den dramatischen Hebammenmangel in der Region zu lindern. Das Angebot ging auf einen gemeinsamen Antrag von Regions-SPD und -CDU zurück. Im Haushalt wurde dafür bis zum Ende des Jahres 2021 der Betrag von 360.000 Euro bereitgestellt.

Suche ab den ersten Schwangerschaftswochen

Werdende Mütter hatten zuvor Listen mit bis zu 50 Adressen abtelefonieren müssen, um jemanden für Schwangerenvorsorge und Wochenbettbetreuung zu finden.Viele begannen nach Angaben von Susanne Huhndorf, Kreisvorsitzende Region Hannover des Niedersächsischen Hebammenverbandes, damals schon in der 5., 6., Woche an, also direkt nach dem Frauenarztbesuch mit der Verkündung der frohen Nachricht, mit der Suche.

Die Erfolge zeigten, wie dringend das Angebot benötigt werde – auch über die das Jahr 2021 hinaus, wenn die Projektlaufzeit offiziell ende, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Das haben die vergangenen 20 Monate sehr deutlich gezeigt“, sagte Aust. Auch für die Hebammen sei es hilfreich, dass sich die Zentrale als neuer Knotenpunkt im Netzwerk der freiberuflichen Hebammen etabliert hat. “Wir freuen uns über jede Kollegin, die sich noch anmeldet“, sagte Aust.

Das ist die Hebammenzentrale der Region Die Hebammenzentrale Region Hannover ist ein finanziell von der Region Hannover gefördertes Projekt. Unter der Internetadresse www.hebammenzentrale-hannover.de können schwangere Frauen und deren Familien nach Hebammen mit freien Betreuungszeiten suchen. Wer dort selbst nicht fündig wird, erreicht die drei Hebammen, die in der Zentrale beschäftigt sind, während regelmäßiger telefonischer Sprechzeiten. Darüber hinaus koordiniert und unterstützt das Team das Netzwerk der bei der Hebammenzentrale registrierten Hebammen. Träger des Projekts ist der pro familia Landesverband Niedersachsen e.V., Kooperationspartner ist der Hebammenverband Niedersachsen e.V. jr

Von Jutta Rinas