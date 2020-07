Hannover

Jochen Rieke hält beide Hände aneinander und formt eine Mulde. „Jetzt kann man mit den Daumen die Heidelbeeren pflücken – und wenn die Hände voll sind, lässt man sie in den kleinen Eimer am Gürtel fallen“, erklärt er. „Die reifen Beeren lassen sich auch viel leichter pflücken als die, die noch rot sind.“ Mit dieser Daumentechnik ließen sich die kleinen blauen Beeren am schnellsten sammeln – so gut wie seine Erntehelfer beherrsche er die Methode aber auch nicht, gesteht der Chef des Obsthofs Rieke im Naturpark Steinhuder Meer.

Heidelbeeren zum Verkauf – oder zum Selbstpflücken

Der Hof ist einer von mehreren in der Region Hannover, die die Früchte nicht nur selbst ernten und verkaufen, sondern auch eine Plantage für Selbstpflücker bereithalten. Zu den fleißigen Besuchern des Obsthofs zählen auch Irmgard und Bernhard Neumann aus Garbsen. „Wir kommen jedes Jahr einmal her und pflücken zwei große Eimer voller Beeren“, erzählt die 78-Jährige. Einen Teil friere sie ein. „Von dem Rest wird jeden Tag gegessen und auch mal eine Torte gebacken“, sagt sie.

Backen will auch Lisa Rosemeyer aus Hannover. „Ich wollte sowieso mal wieder Blaubeermuffins backen, da habe ich auf dem Heimweg nach der Arbeit einfach mal hier gehalten“, erzählt die 29-Jährige. Mit einem Messbecher ist sie zwischen den Sträuchern unterwegs, so viele Beeren brauche sie ja nicht. „Ich suche mir nur die besten raus.“

Auf der Plantage im Naturpark haben Selbstpflücker die Auswahl zwischen zwei Sorten: der süßeren Duke-Beere und der Sorte Bluecrop, die in Deutschland am häufigsten angebaut wird. Weil der Winter so mild war, hätten viele Büsche schon sehr früh getrieben und durch den Frost im März Schaden davongetragen, erklärt Rieke. „Es gibt also etwas weniger Beeren als normal, dafür sind sie schön dick in diesem Jahr.“

„Die Heidelbeere hat ihr Nischendasein definitiv aufgegeben“: Jochen Rieke vom Obsthof Rieke. Quelle: Samantha Franson

Corona-Krise beeinflusst Heidelbeerernte kaum

Die Corona-Krise habe glücklicherweise nur wenige Auswirkungen auf den Hof, sagt der Obstbauer. Die Erntehelfer konnten rechtzeitig wieder einreisen, im Plantagencafé stehen die Tische weiter auseinander, es gibt Glasscheiben an der Kasse, und Besucher sollen im Eingangsbereich eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die 6,5 Hektar große Selbstpflückerplantage biete dagegen genug Platz, damit sich die Pflücker aus dem Weg gehen können. „Hier würde man ja theoretisch 6500 Menschen gleichzeitig unterkriegen – aber so viele Parkplätze haben wir natürlich gar nicht“, sagt Rieke.

Wer auf der Plantage am Blaubeerweg 1 in Neustadt selbst Früchte ernten will, zahlt 4 Euro pro Kilo. Naschen sei natürlich auch erlaubt, betont Rieke. „Hier wird niemand vor und nach dem Pflücken gewogen.“

Heidelbeere oder Blaubeere – was ist der Unterschied? Heidelbeere und Blaubeere – die Bezeichnungen werden gemeinhin synonym verwendet. Einen Unterschied gibt es aber dennoch, wie Obstbauer Jochen Rieke erklärt. Auf deutschen Plantagen und im Supermarkt finde man die Heidelbeere, die aus Amerika importiert wurde und deren Schale blau, das Fruchtfleisch hingegen hell ist. Die heimischen Blaubeeren wachsen an deutlich kleineren Büschen und kommen in Deutschland nur vereinzelt als wilde Beeren im Wald vor. „Sie werden in Deutschland nicht angebaut, weil sie zu klein sind – das würde sich nicht rechnen“, sagt Rieke. In den vergangenen Jahren ist die Heidelbeere, die vor allem in Norddeutschland angebaut wird, immer beliebter geworden. Laut Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse hat die Heidelbeere mittlerweile die Himbeere auf dem zweiten Platz der beliebtesten Beeren abgelöst – Platz eins bleibt der Erdbeere. „Die Heidelbeere hat ihr Nischendasein definitiv aufgegeben“, sagt Rieke.

Von Johanna Stein