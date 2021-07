Hannover

Für alle Heidelbeer-Fans beginnt die beste Zeit des Jahres. Während die blauen Vitaminbömbchen im Handel schon seit längerer Zeit zu haben sind, öffnen die Plantagen nach und nach auch für Selbstpflücker. Diese dürfen durchaus einiges erwarten. „Für die Heidelbeeren waren es gute Bedingungen in diesem Jahr“, sagt Sylke Herse vom Bickbeernhof in Landesbergen (Kreis Nienburg). Es habe regelmäßig geregnet und kaum Frostnächte gegeben. „Die Beeren sind groß und aromatisch“, erklärt Herse.

Herses Einschätzung deckt sich mit derjenigen der Landwirtschaftskammer in Oldenburg. Bundesweit werde eine Gesamternte von 11.000 bis 13.000 Tonnen erwartet; im vergangenen Jahr waren es 11.300 Tonnen. In Niedersachsen befinden sich nach Angaben der Kammer die größten Anbaugebiete bundesweit. Heidelbeeren wachsen zwischen Ems und Elbe auf 2000 Hektar Fläche, das sind 70 Prozent des insgesamt mit den blauen Früchten bewirtschafteten Bestandes.

Hauptsaison läuft bis Mitte August

„Bei uns in Niedersachsen haben die meisten Heidelbeeren ideale Voraussetzungen, denn sie wachsen auf Heide- oder Moorstandorten und damit auf ihrem natürlichen Lebensraum“, sagt Felix Koschnick, Leiter der Versuchsstation Beerenobst in Vechta-Langförden. Die Haupterntezeit werde zwischen Mitte Juli und Mitte August liegen. Insgesamt gehe die Saison aber wegen der unterschiedlichen Reifezeiten einzelner Sorten bis Mitte September.

Die Plantagen in Hannover und Umgebung Wer selbst Heidelbeeren pflücken will, ist bei diesen Anbietern an der richtigen Adresse. Bei wechselhaften Wetterlagen empfiehlt sich vor der Anfahrt ein Anruf oder ein Blick ins Internet. Heidelbeerplantage Leitke, Am Hoper Bahnhof, 29690 Schwarmstedt, Telefon (05071) 504, Internet www.leitke.de, geöffnet vom 9. Juli an montags bis sonnabends von 9 bis 17 Uhr, sonntags von 9 bis 12 Uhr.

Landwirtschaftlicher Betrieb Deecke, Westerkampsweg, 29331 Lachendorf, Telefon (05145) 550, Internet www.deecke-heidelbeeren.de, geöffnet vom 8. Juli an täglich von 9 bis 17 Uhr.

Müllers Heidelbeeren, Lindener Weg 6, 29581 Gerdau, Telefon (05808) 749, Internet www.muellers-heidelbeeren.de, geöffnet vom 13. Juli an täglich von 10 bis 18 Uhr.

Heidelbeerplantage Vogeler, Zum Weidegut 2, 31634 Steimbke, Telefon (05026) 1856, Internet www.vogeler-heidelbeeren.de, geöffnet täglich von 9 bis 18.30 Uhr.

Obsthof Rieke, Blaubeerweg 1, 31535 Neustadt am Rübenberge (Ortsteil Eilvese), Telefon (05032) 4034, Internet www.obsthof-rieke.de, geöffnet dienstags bis sonntags von 8 bis 18 Uhr.

Bickbeernhof, Brokeloher Hauptstraße 37, 31628 Landesbergen, Telefon (05027) 1566, Internet www.bickbeernhof.de, geöffnet vom 20. Juli an täglich von 9 bis 18 Uhr.

Brelinger Heidelbeerplantage, Scharreler Weg 101, 30900 Wedemark, Telefon (05144) 495060, Internet www.hof-soltau.de, geöffnet vom 14. Juli an mittwochs bis sonntags von 9 bis 18 Uhr.

Heidelbeerplantage Decker und Hahnel, An der Düpe 2A, 30900 Wedemark (Ortsteil Negenborn), Telefon (05130) 9 69 08 21, Internet heidelbeerplantage.weebly.com, geöffnet vom 21. Juli an mittwochs von 8 bis 20 Uhr, sonnabends von 7 bis 17 Uhr und sonntags von 9 bis 13 Uhr.

Welche Heidelbeeren gibt es?

Auf den Plantagen wächst in unterschiedlichen Sorten die Zucht- oder Kulturheidelbeere, eine im 19. Jahrhundert gezüchtete Form der Amerikanischen Heidelbeeere. Während sie eine blaue Schale haben, ist das Fruchtfleisch weiß. Wer nascht, verrät sich nicht durch blau gefärbte Zähne oder Lippen. Dies passiert bei der wildwachsenden Heidelbeere. Diese ist zwar etwas aromatischer, aber auch merklich kleiner als die Zuchtheidelbeeren.

Vitamine, Karotine und Mineralstoffe

Heidelbeeren enthalten viel Vitamin C, Karotine, Mineralstoff und andere gesundheitsfördernde Substanzen. Den Früchten wird eine große Bedeutung in der Ernährungswissenschaft und der Medizin beigemessen. „Kunden kaufen bei uns auch gerne Heidelbeersaft und sagen, sie fühlen sich besser, wenn sie davon getrunken haben“, sagt Jochen Rieke vom gleichnamigen Obsthof in Neustadt. Wie viele andere Plantagen auch bietet Rieke einen Hofladen und ein angeschlossenes Café an.

Rezept für Heidelbeerkuchen mit Streuseln Zutaten Streusel: 110 Gramm Mehl, 90 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, 60 Gramm gemahlene Mandeln, ein halber Teelöffel Zimt.

110 Gramm Mehl, 90 Gramm Butter, 100 Gramm Zucker, 60 Gramm gemahlene Mandeln, ein halber Teelöffel Zimt. Rahmguss: 2 Eier, 60 Gramm Zucker, 250 Gramm Schmand.

2 Eier, 60 Gramm Zucker, 250 Gramm Schmand. Kuchen: Etwas Butter zum Ausfetten der Kuchenform (32 Zentimeter Durchmesser) Mürbeteig (nach gängigem Rezept), 120 Gramm Butterkekse, 1 Kilogramm Heidelbeeren (wenn möglich wilde Heidelbeeren), ein bis zwei Esslöffel Zucker, ein halber Liter Schlagsahne. Zubereitung Streusel: Alle Zutaten für die Streusel vermischen, anschließend mit den Händen verkneten, bis sich Klümpchen bilden. Bröselig zerreiben.

Alle Zutaten für die Streusel vermischen, anschließend mit den Händen verkneten, bis sich Klümpchen bilden. Bröselig zerreiben. Rahmguss: Die Eier mit dem Zucker schaumig schlagen. Schmand unterrühren.

Die Eier mit dem Zucker schaumig schlagen. Schmand unterrühren. Kuchen: Ofen auf 170 Grad (Umluft) vorheizen. Den Teig auswellen und in einer mit Butter eingefetteten Kuchenform auslegen. Kekse mit einem Wellholz grob zermahlen. Den Boden mit einem Drittel der Butterkekse bestreuen, den Rest mit dem Rahmguss unter die Heidelbeeren mischen. Die Masse in die Backform füllen. Streusel darauf verteilen. Den Heidelbeerkuchen 40 bis 50 Minuten backen. 5 Minuten vor Ende der Backzeit den Kuchen mit ein bis zwei Esslöffeln Zucker bestreuen. Mit geschlagener Sahne servieren

Von Bernd Haase