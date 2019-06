Hannover wird am Wochenende zu Europas Hip-Hop-Hauptstadt: Rund 2000 Tänzer werden beim „Battle Of The Year“-Wettbewerb erwartet, um in verschiedenen Tanzgenres gegeneinander anzutreten. Zuschauer können den Contest im Freizeitheim Döhren und dem Döhrener Jugendzentrum verfolgen.