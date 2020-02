Groß-Buchholz

Gäbe es eine Rangliste für die Planungsdauer von Bauprojekten, könnte sich die Wohnungsgenossenschaft Kleefeld-Buchholz für einen der vorderen Plätze bewerben – mit einer überaus langen Genehmigungsphase. 2016 hatte das Unternehmen beschlossen, das Einkaufszentrum im Heideviertel zu sanieren. In diesem Monat werden die letzten Renovierungsarbeiten am Heidering abgeschlossen.

Mit einer Ausnahme: Platzhirsch Rewe braucht für die Modernisierung seiner Ladenräume noch weitere zwei Monate. Bis zum 1. April bietet die Genossenschaft den eigenen Mitgliedern deshalb zweimal in der Woche eine Einkaufsfahrt in einem Minibus zur Misburger Rewe-Filiale an.

1,4 Millionen Euro Investitionskosten

Gut drei Jahre hat es also gedauert, den Bewohnern des Heideviertels ein modernisiertes Geschäftszentrum zu präsentieren. Die Investitionskosten liegen bei 1,4 Millionen Euro. Verantwortlich für die lange Wartezeit, die auch des Öfteren den Bezirksrat beschäftigt hat, waren Probleme mit den Baugenehmigungen. „Es war ein nervenaufreibendes Projekt, das uns so manch schlaflose Nacht bescherte“, sagt der Vorstandsvorsitzende Christian Petersohn. „Wir sind heilfroh, dass es nun beendet ist.“

Der Albtraum begann mit einem Konzept, das im Bauamt auf wenig Gegenliebe stieß. Die Wohnungsgenossenschaft wollte auf den etwa 40 Jahre alten Flachbau am Heidering weitere Geschosse setzen, um – wie es im Rathaus gewünscht wird – zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Doch die Statiker schüttelten die Köpfe, die Hüter der Bauordnung winkten ab.

Lange Genehmigungsphase führt zu Mietverlusten

Ende 2017 wurde schließlich der erste Bauantrag eingereicht, ohne Pläne für neue Wohngeschosse. Doch auch dieser Entwurf der Architekten stieß auf Kritik. Ein halbes Jahr lang forderte die Baubehörde weitere Unterlagen – im Amtsdeutsch: Vervollständigungen –, die sich überwiegend um den Brandschutz drehten. Als es im Sommer 2018 hieß, der Antrag werde wahrscheinlich abgelehnt, entschied die Genossenschaft für den geordneten Rückzug.

Eine Klage habe man von vornherein ausgeschlossen, sagt Vorstand Petersohn. Stattdessen reichte die Genossenschaft einen komplett neuen Bauantrag ein. Sieben Monate später, im März 2019, lag endlich die Genehmigung auf dem Tisch. Die Mietverluste nach dieser langen Genehmigungsphase und dem Umbau: 300.000 Euro. Die Stadtverwaltung wollte sich dazu auf Anfrage nicht äußern.

Apotheke ja, Bäcker nein

Ein weiteres Problem: Es war bisweilen schwierig, für die Läden auch Mieter zu finden. Die Suche der Genossenschaft nach einem Apotheker war zwar am Ende erfolgreich. Aber ohne Umbau und eine Verlegung des Eingangs hätte sie nur Absagen kassiert. Ein Bäcker indes fehlt in der Nachbarschaft von Optiker, Reinigung und Reisebüro noch. Im Supermarkt wird es künftig auch einen Blumenstand geben. Kneipe und ein Friseur blieben auf der Strecke.

„Der Einzelhandel muss sich neu erfinden“, sagt Vorstand Petersohn. „Nicht jeder schafft das.“ Viele, die aus Altersgründen aufgeben, haben Probleme, Nachfolger zu finden. In der Verantwortung der Genossenschaft liege es, Lösungen zu finden. „Eine gute Nahversorgung für unsere Mitglieder ist uns wichtig.“ Nicht nur im Heideviertel.

Jede dritte Wohnung in Kleefeld gehört der Genossenschaft

4285 Wohnungen gehören der Genossenschaft. In Kleefeld, Sitz des Unternehmens, ist das fast jede dritte. Die Durchschnittsmiete liegt bei rund 6 Euro pro Quadratmeter. Auch in der Kleefelder Berkhusenstraße sollen die Einkaufsmöglichkeiten verbessert werden. Erst jüngst wurde Edeka als Mieter gewonnen. Für das Reformhaus, das kürzlich an der Scheidestraße aufgab, haben Petersohns Mitarbeiter einen Nachfolger gefunden – einen Blumenladen.

