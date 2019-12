Traditionell wird bei der Eröffnung des Weihnachtsmarkts vor der MArktkirche für die HAZ-Weihnachtshilfe gesammelt. Quelle: Katrin Kutter

Weihnachtshilfe sammelt bereits mehr als eine Millionen Euro ein

In der Weihnachtszeit rücken die Menschen in Hannover näher zusammen – und sie denken auch an diejenigen, für die eine frohe Weihnacht keine Selbstverständlichkeit ist. So sind für die HAZ-Aktion Weihnachtshilfe, die größte Spendensammlung der Region Hannover, bisher schon mehr als eine Million Euro zusammengekommen. Damit unterstützen Unternehmen, Institutionen und Sie, liebe Spender, Menschen in Ihrer Nachbarschaft, die unverschuldet in Not geraten sind. Alle Informationen zur Aktion, die auch nach Heiligabend noch weitergeht, finden Sie hier.

Margot Käßmann Quelle: HAZ

Margot Käßmann liest für Sie die Weihnachtsgeschichte

Die frühere Landesbischöfin und EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann liest für die HAZ-Leser zu die Weihnachtsgeschichte nach dem Evangelisten Lukas vor. „Es begab sich aber zu der Zeit ...“ – hier finden Sie das Video, das Käßmann für Sie in der Kreuzkirche in Hannovers Altstadt aufgenommen hat.

Der Bart? ist natürlich echt: Wolfram Wallrabenstein ist der Weihnachtsmann. Quelle: Irving Villegas

Es gibt ihn wirklich – Wolfram Wallrabenstein aus Hemmingen ist der Weihnachtsmann

Der Bart ist dran: Wolfram Wallrabenstein besucht in roter Kutte Weihnachtsmärkte und Familien und hält die Würde des Festes hoch. Was er erlebt, wenn er im roten Mantel unterwegs ist, lesen Sie hier.

Zu Weihnachten wird in Hannovers Clubs gefeiert. Quelle: dpa

Wo wird an Weihnachten richtig gefeiert?

Die Feiertage können lang werden, wenn man nur zu Hause sitzt. Grund genug, einmal zu schauen, wo in Hannover zu Heiligabend, 24. Dezember, sowie am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag, 25. und 26. Dezember, etwas los ist. Ob Konzert, Theater, Party oder Zirkus: In Hannover gibt es viel zu erleben – hier finden Sie einen Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Wo wird eingekauft? Wann kommt die Müllabfuhr? Quelle: HAZ

Sekt, Selters, sonstige Sorgen: Fehlt noch etwas zum Fest?

Die Familie sitzt schon fast am Tisch, doch Sie haben eine wichtige Zutat vergessen? In Hannover können Sie auch an den beiden Weihnachtsfeiertagen noch einkaufen – wir zeigen Ihnen wo. Zudem finden Sie hier alle Infos zur Müllabfuhr sowie Öffnungszeiten öffentlicher Einrichtungen.

Von HAZ