Hannover

Der Pulli ist perfekt gewählt. Annalena Baerbock trägt ein petrolfarbenes Damenoberbekleidungsstück, als sie zum Polit-Talk „RND vor Ort“ auf dem Gelände der Madsack Mediengruppe in Hannover aus dem Doppeldeckerwahlkampfbus steigt. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland hat die Kanzlerkandidatin der Grünen zur Debatte mit Leserinnen und Lesern seiner Partnerzeitungen eingeladen, in diesem Fall sind das die Hannoversche Allgemeine Zeitung und die Neue Presse. Deren Corporate-Identity-Farben sind Blau (HAZ) und Grün (NP) – und wenn man beide übereinanderlegt, kommt dabei Petrol heraus.

Das mag Zufall sein oder auch nicht, denn der Talk wird live im Netz übertragen, und TV-Kameras lieben eindrucksvolle Farben. Kein Zufall ist, dass bei diesem Talk, nach den RND-Leser-Gesprächen mit Olaf Scholz von der SPD und Armin Laschet von der CDU, eine besondere Atmosphäre herrscht. Gleich zu Anfang macht das Eva Quadbeck deutlich, die Leiterin des RND-Hauptstadtbüros in Berlin: Sie definiert Hannover als Stadt, die „in der Nähe der Kleinstadt Pattensen“ liegt.

Kommunikationsprofi: Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock gibt nicht nur Antworten, sie stellt auch selbst Fragen an die HAZ-Leserinnen und -Leser, die beim Talk „RND vor Ort“ zu Gast sind. Quelle: Tim Schaarschmidt

Zu Hause in Hannover

Denn Annalena Baerbock ist in Pattensen aufgewachsen. Und in Hannover zur Schule gegangen. Und hat beim früheren Zeitung-in-der-Schule-Projekt der HAZ mitgemacht. Hendrik Brandt, HAZ-Chefredakteur, fragt die Kandidatin bei der Begrüßung, ob sie nach Hause komme, wenn sie nach Hannover komme. „Natürlich“, sagt sie. Und dass darin auch etwas Geborgenheit für sie stecke.

Heimspiel also? Annalena Baerbock polarisiert. Das merkt man in den sogenannten sozialen Medien, in denen die Angst einiger Leute davor, dass der Klimawandel ihnen Änderungen ihres gewohnten klimaschädigenden Lebens abverlangen wird, inzwischen zu Pöbeleien führt. Aber man merkt es auch daran, dass ihr Zu-Hause-Gefühl Annalena Baerbock zwar Sympathien von vielen Menschen aus der Region Hannover einträgt, dass das aber Kritik an ihr nicht aufwiegt.

Konzentrierte Zuhörer: Die Gäste in der ehemaligen Madsack-Druckerei begegneten der Kandidatin freundlich bis reserviert. Quelle: Tim Schaarschmidt

Und so liegt die Stimmung in der ehemaligen Madsack-Druckerei, in der die Wahlkampfdebatte stattfindet, irgendwo zwischen freundlich und freundlich-reserviert. Niemand greift die Pattenserin direkt an, doch gejubelt wird auch nicht. Es geht tatsächlich einmal um die Sache – etwa um Afghanistan, und natürlich immer wieder ums Klima.

Als sie allerdings konkreten Stellungnahmen ausweicht, beispielsweise nachdem Chefredakteur Brandt die strittige Frage der Ersatzbeschaffung für den vorzeitigen Kohleausstieg beim Kraftwerk Hannover-Stöcken oder die Verwerfungen zwischen Grünen und Bauernschaft angesprochen hat, sieht man im Publikum skeptische Blicke. Dabei sind fast alle im Saal die ganzen 77 Minuten lang nahezu ständig hoch konzentriert. Nur ein Herr in Reihe sechs nutzt den halben Abend dazu, sein Handy zu bearbeiten.

Kommunikationsprofi

Annalena Baerbock ist ein Kommunikationsprofi. Sie wendet sich, obwohl ihre Hauptdiskussionspartner Quadbeck und Brandt auf der Bühne sind, immer wieder direkt ans Publikum. Und sie sammelt Punkte, als sie das Frage-Antwort-Spiel etwa nach Fragen der Klimaaktivistin Gina-Marie Burgdorf oder der Landwirtin Louisa Backhaus oder des Betriebsrats Jens Schäfer aus dem Publikum durchbricht, ihrerseits Fragen stellt und den Menschen gegenüber ihren Respekt ausdrückt.

Sie kommt bei aller Professionalität aber nicht glatt, sondern herzlich-engagiert rüber. Und offen und verletzlich – was vielleicht auch daran liegt, dass ihre Stimme angestrengt wirkt. Man denkt unwillkürlich an die zahllosen Auftritte, die die Kandidatin derzeit absolviert. Und man denkt an den Stress nach den sogenannten Enthüllungen über fehlende Quellen in Baerbocks Buch (was in einem Land, in dem schon Minister wegen Steuerhinterziehung verurteilt wurden und danach Parteivorsitzende werden konnten und in dem ein leibhaftiger Kanzler Parteispendensünder vor Strafverfolgung schützte, seltsam anmutet).

Noch Zeit für Gespräche: Annalena Baerbock mit ihrem ehemaligen Trainer Sascha Harborth. Quelle: Tim Schaarschmidt

Das Thema Buch wird wohltuenderweise nicht angesprochen an diesem Abend. Stattdessen nimmt sich Annalena Baerbock auch nach der Debatte, als ihre Mitarbeiter schon mit den Terminplänen wedeln, noch viel Zeit, mit Menschen aus dem Publikum zu reden. Unter anderem mit ihrem Frauenfußballtrainer Sascha Harborth. Der ist sich sicher, dass sie ihren kämpferischen Charakter damals, vor 25 Jahren, beim TuSpo Jeinsen entwickelt hat.

Von Bert Strebe