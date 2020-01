Hannover

Für vergessliche Eheleute ist ein auffälliges Hochzeitsdatum ein Segen: Die eigene Trauung bleibt so leichter im Gedächtnis. Dennoch haben sich nur wenige Heiratswillige in Hannover für die anstehenden einschlägigen Tage im Februar begeistern können. Beim Standesamt Hannover sind am 20.02.2020, einem Donnerstag, bislang nur 13 Trauungen vorgesehen. Eine Zahl, die nicht aus dem Rahmen fällt. Für Sonnabend, 22.02.2020, haben sich acht Paare angemeldet. Mehr geht sonnabends generell nicht, allerdings gab es auch keine besonders große Nachfrage. Der 02.02.2020 fällt auf einen Sonntag und war damit sowieso nicht im Rennen. Es fragten aber auch keine Brautleute an.

„Der Februar ist sicher nicht der beliebteste Heiratsmonat“

Stadtsprecher Udo Möller hat dafür nur eine Erklärung: „Der Februar ist sicher nicht der beliebteste Heiratsmonat.“ Andere Tage mit besonderem Datum waren in der Vergangenheit deutlich beliebter. So gaben sich am 11.11.11 in Hannover 57 Paare im Standesamt das Ja-Wort, am 12.12.12 heirateten sogar 60 Brautpaare. Echte Schnapszahlen sind für den Hochzeitstag offenbar doch unschlagbar.

Von Bärbel Hilbig