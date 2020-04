Hannover

Diesen Tag wollten sich Anika und Christof Fuhrmann nicht nehmen lassen. Nicht den schönsten Tag ihres Lebens. Die beiden Pattenser haben am vergangenen Freitag in Hildesheim geheiratet – in der Corona-Krise, alleine. Wegen der derzeit geltenden Einschränkungen durften sie mit Ausnahme ihrer Tochter nur zu zweit im Standesamt erscheinen. Eigentlich.

Die Freunde kommen per Skype zur Trauung

Mit einer pfiffigen Idee haben sie dann doch ihre Geschwister und Freunde an der Trauung teilhaben lassen. Christof Fuhrmann stellte sein Handy auf den Tisch der Standesbeamtin, richtete die Kamera auf das Brautpaar und loggte sich bei Skype ein. Die Zuhausegebliebenen gesellten sich auf dem Bildschirm dazu. „Viele hatten sogar schöne Kleidung an – zumindest obenrum“, sagt Anika Fuhrmann. Es habe Kombinationen aus Bluse und Plüschhausschuhen gegeben. Die Eltern seien trotz Probe leider an den technischen Gegebenheiten gescheitert.

Trauung per Videokonferenz: Corona macht das nötig. Quelle: privat

Von der Art, wie ihre Trauung ablaufen würde, haben die Fuhrmanns recht früh erfahren. Noch vor den offiziellen Maßnahmen des Landes habe das Standesamt in Hildesheim schon die Auflage erteilt, ohne Trauzeugen und Familie heiraten zu müssen. Den Beschluss, an ihrem Jahrestag, dem 3. April, zu heiraten, brachte das aber nicht ins Wanken. Anika Fuhrmann bestellte den reservierten Tisch im damals noch geöffneten Restaurant ab. Eine Woche später erfuhr sie, dass sie auch auf einen Friseur und einen Floristen verzichten musste. „Also alles, was man für eine Hochzeit braucht“, sagt sie.

Der Bräutigam wickelt die Locken

„Wir müssen unsere Ansprüche einfach anpassen“, sagte sich Fuhrmann. Und das sah bei dem Paar so aus: Ihr Verlobter übte eine Woche lang, der Braut eine Frisur zu zaubern. Die Braut bestellte Strauß, Anstecker und Blumenkranz bei Rewe für 20 Euro. Die Standesbeamtin sollte dann die Fotos machen.

Nur zu zwei (mit Ausnahme der Tochter) durften die Fuhrmanns im Hildesheimer Standesamt erscheinen. Quelle: privat

Was den Fuhrmanns hingegen blieb, war die Unsicherheit – ob die Trauung nun tatsächlich über die Bühne gehen kann. Als dann die Standesbeamtin anrief, befürchteten sie schon das Schlimmste, doch sie wollte nur Details zur Trauung wissen. Bei der Zeremonie selbst hatten die Fuhrmanns dann auch die Wahl: nur den förmlichen Teil aufgrund der gegenwärtigen Situation oder das Programm in voller Länge. 25 Minuten dauerte die Zeremonie schließlich, bis die beiden Pattensen als Eheleute aus dem Standesamt kamen. Dort warteten dann auch ihre Eltern zu einem Sektumtrunk auf Abstand.

Dreigängemenü to go

Trotz Restaurantschließung war die Tafel bei den Fuhrmanns am Ende doch reichlich gedeckt. Quelle: privat

In ihrem Heimatort Pattensen säumten Freunde im 50-Meter-Abstand die Straße, hielten Schilder mit Glückwünschen hoch und gratulierten dem Paar.

Und dann war da noch die Sache mit dem Essen. Das sei eigentlich der Grund, warum sie die Geschichte erzählen wolle, meint Fuhrmann. Sie versuchte, im Restaurant Zur Lüchte im Pattenser Leine-Hotel zumindest etwas zum Mitnehmen zu bestellen. Eigentlich hatte Restaurantchef Christian Märtin den Laden geschlossen – derzeit nicht rentabel. Als Märtin den Grund erfuhr, habe er dem Brautpaar ein Dreigängemenü to go angeboten – und schließlich auch gekocht, inklusive Prosecco-Geschenk. „Das sind rührendere Dinge als bei einer üblichen Hochzeit“, sagen die Fuhrmanns. 2021 soll dann die kirchliche Trauung sein – ohne Corona-Krise.

Freunde empfangen die beiden in Pattensen mit Schildern und Musik – im 50-Meter-Abstand. Quelle: privat

Stadt Hannover kassiert mehr Hochzeitsabsagen Auch in Hannover seien derzeit Videoaufnahmen und Übertragungen abweichend zu der sonstigen Praxis bei Hochzeiten erlaubt, erklärt Stadtsprecher Udo Möller. Insgesamt registriere die Stadt in der Corona-Krise vermehrt Absagen – „aber immer noch auf einem niedrigem Level“. Genaue Zahlen ermittelt die Stadt dazu nicht. Ein Absagegrund könnten auch die derzeit nicht möglichen Feiern sein, sagt Möller. Die Nachfrage nach Eheschließungsterminen sei ebenfalls etwas geringer geworden, aber sie könnten keinen richtigen Einbruch verzeichnen, meint Möller.

Von Sebastian Stein