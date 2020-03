Zwölf-Stunden-Tage sind für die Ärztin Simone Müller vom Henriettenstift in Hannover derzeit keine Seltenheit. Sie bereitet das Krankenhaus und die Mitarbeiter auf den Ansturm mit Covid-19-Patienten vor. Sie ist eine von „Hannovers Helden in der Corona-Krise“, die wir an diesem Wochenende in einer Serie vorstellen.