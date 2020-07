Hemmingen-Westerfeld

Während andere Schüler freudig in die Sommerferien verschwinden, verbringen die Mitglieder der Schülerfirma hex-a-print auch ihre unterrichtsfreie Zeit tageweise in der Carl-Friedrich-Gauß-Schule. Geschäftsführer Samuel Frank und Sara Justies, Patrick Neuhaus und Yannick Assal, Simon Bösche und Tom Baumgarte arbeiten dort gern an und mit den sechs in der Schule befindlichen 3-D-Druckern und einer Fünf-Achsen-CNC-Fräse.

Selbst angeeignetes Wissen

Die Fräse wurde vor 20 Jahren für den Technikbereich der Schule angeschafft. „Sie konnte jedoch nie in vollem Umfang verwendet werden“, sagt Frank. Ihn hatte es geärgert, dass das Gerät die vergangenen fünf Jahre komplett stillstand, da sie niemand an der Schule überhaupt einschalten konnte. Schritt für Schritt eignete er sich das technische Wissen für das Gerät an.

Samuel Frank (rechts) hat sich in seiner Freizeit das Wissen zur Bedienung der 5-Achsen-CNC-Fräse angeeignet.. Quelle: Torsten Lippelt

„Wir sind wohl die einzige Gesamtschule in Deutschland, die eine Fünf-Achsen-CNC-Fräse besitzt – noch dazu mit einem möglichen Fräsbereich von 50 mal 50 mal 60 Zentimeter“, sagt Frank. Angefertigt werden können damit aktuell individuelle Beschilderungen und Modelle, die aufgrund ihrer Form sonst eigentlich nicht fräsbar sind.

Mit der CNC-Fräse können nach Wunsch auch Beschilderungen erstellt werden. Quelle: Torsten Lippelt

Nicht nur über die Schülerfirma wird in der Carl-Friedrich-Gauß-Schule Techniknähe praktiziert: Auch in der Schul-AG „Jet – Jugend entdeckt Technik“ arbeiten Schüler mit den sechs 3-D-Druckern – fünf gehören der Schule, einer der Schülerfirma. In diesem Frühjahr stellten sie mehr als 1000 Kunststoffhalterungen für Mund-Nasen-Masken her. „Durch unsere Kompetenzen sorgen wir dafür, dass die schuleigenen 3-D-Drucker funktionieren, und wir reparieren sie auch bei Bedarf“, sagt Neuhaus. Das erspare der Schule viel Zeit und im Jahr sogar mehrere Tausend Euro an Kosten.

KGS-Lehrerin Angelika Schwarzer-Riemer fungiert noch als Betreuerin von „Jet - Jugend entdeckt Technik“, eigentlich ist sie bereits im Ruhestand. „Wir haben zu wenig Techniklehrer an der Schule, einen haben wir jetzt außerdem zum Schuljahresende gerade verabschiedet“, sagt die Pädagogin. Geplant sei, dass nach den Sommerferien jemand aus dem Kollegium ihren AG-Betreuerposten übernimmt. „Ich hoffe, dass die Jet-Arbeitsgemeinschaft mit den Schülern fortgesetzt werden kann. Und dass auch die Schülerfirma in den kommenden Jahrgängen an Technik interessierte Mitschüler findet“, sagt Schwarzer-Riemer. „Mitschüler und Mitschülerinnen können einfach nach den Ferien bei uns vorbeikommen. Wir sind in jeder Pause da“, sagt Frank.

Um angesammelte Kunststoffreste aus zahlreichen 3-D-Druckproduktionen wieder zu verwerten, möchte sich die Schülerfirma in naher Zukunft einen Filament-Extruder anschaffen, der den Plastikmüll in Kleinteile schreddern soll. Daraus kann dann wieder Neues im Drucker entstehen.

Die Hex-a-print Aktiven (von links) Samuel Frank, Patrick Neuhaus und Sara Justies (16) wollen die angesammelten Restmaterialien aus den 3-D-Druckerarbeiten zukünftig recyceln und wiederverwerten. Quelle: Torsten Lippelt

