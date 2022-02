Hemmingen/Wennigsen/Hannover

Das Amtsgericht Hannover hat den in Hemmingen lebenden Vorsitzenden eines Vereins wegen Betrug und Urkundenfälschung verurteilt. Der Verein hat seinen Sitz in Wennigsen. Der Hemminger muss 1800 Euro in insgesamt 60 Tagessätzen zahlen. Der Verurteilte hat in mehreren Fällen angeblich erbrachte Pflegedienste falsch abgerechnet und sich so 1250 Euro erschlichen.

Zur Verhandlung vor dem Amtsgericht Hannover ist der verurteilte Hemminger nicht erschienen. Auch anwaltlich lies er sich nicht vertreten. Richter Reinhard Meffert erläuterte, dass in solchen Fällen drei Möglichkeiten zur Verfügung stünden: die Vorführung des Angeklagten vor Gericht, die Ausstellung eines Haftbefehls und der Erlass eines Strafbefehls.

Strafbefehl gegen Hemminger

Die Vorführung wie auch der Haftbefehl kommen bei einem Vorwurf der Veruntreuung von 1250 Euro jedoch nicht in Frage. Meffert erlies deshalb einen Strafbefehl. Dieser steht einem rechtskräftigen Urteil gleich, kann jedoch ohne Hauptverhandlung verhängt werden.

Der Verurteilte hat jetzt 14 Tage Zeit, um Einspruch einzulegen. Sollte dies geschehen, wird es anschließend noch eine Hauptverhandlung geben.

Von Tobias Lehmann