Hannover

Die Szenerie erinnert ein wenig an einen Baumarkt, Abteilung Werkzeuge. Allerdings geht es im Untergeschoss des Henriettenstiftes an der Sallstraße nicht um die Selbstmontage von Carports oder Schrankwänden. Hier ist auf rund 900 Quadratmetern die sogenannte Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte (AEMP) untergebracht. Jegliche Instrumente, die täglich im Klinikalltag und vor allem in den Operationssälen von Friederiken- und Henriettenstift benutzt werden, werden hier akribisch aufbereitet.

Instrumente werden OP-fertig

Seit 2014 ist Tim Gerasch als Gesamtleiter gewissermaßen Herr im Haus, und der ausgebildete Kranken- und Gesundheitspfleger überlässt nichts dem Zufall. Die Auflagen sind hoch, „es muss präzise und perfekt gearbeitet werden“, betont der 39-Jährige. Schließlich geht es nicht nur darum, alle medizinischen Instrumente wieder OP-fertig zu machen, sondern auch Defekte oder etwaige Ansätze von Rost zu finden. „Bei uns gibt es exakte Vorschriften für den Ablauf der Aufbereitung.“ Großer Aufwand für mitunter kleines Instrumentarium. Steriles Arbeiten ist im Klinikbereich Standardvoraussetzung, und juristische Auseinandersetzungen wegen etwaiger Infektionen durch Instrumente „sollen ebenfalls ferngehalten werden“, sagt der Leiter dieses Klinik-Herzstücks im Keller.

Knapp 20 Mitarbeiter zählen zum Team von Tim Gerasch. Bevor jemand in die sensiblen Bereiche darf, gilt es, Schutzkleidung anzuziehen – von Kopf bis Fuß. Im ersten Abschnitt des Aufbereitungskreislaufs kommt alles zusammen, was aus den Häusern und Stationen angeliefert wird. Ein Transporter fährt regelmäßig zwischen den Standorten hin und her, um den Nachschub zu bringen. Im ersten Quartal hat das Team knapp 583.000 einzelne Instrumente in den Fingern gehabt, das sind rund 6500 pro Tag.

Große Haken für die Hüften

Die gebrauchten Sets kommen in speziellen Sieben an die Sallstraße, Blut- und Gewebereste zeugen oftmals noch vom operativen Einsatz. In jedem Metallkörbchen befindet sich ein komplettes OP-Besteck für einen bestimmten Einsatz. Gerasch und seine Kollegen wissen genau, ob gerade eine neue Hüfte eingebaut wurde oder eine Bandscheibenoperation gelaufen ist. Die Siebe sind mit einem Barcode versehen, so dass das Instrumentarium auch patientenbezogen dokumentiert werden kann. Und möglichst vollständig wieder zurückkommt. „Wenn im Bauchraum operiert wird, werden etwa große Haken benötigt“, so der Leiter. Die Metallwerkzeuge sehen aus wie Winkel für ein durchaus gewichtiges Bücherregal. „Man darf hier nicht empfindlich sein“, räumt Gerasch ein.

Grobe Verschmutzungen werden zunächst in einem Becken entfernt, außerdem müssen etwa Scheren aufgeklappt werden, damit im anstehenden Spezialspülgang jegliches Gewebe entfernt wird und das Instrument anschließend rostfrei durchtrocknen kann. Für Reinigung und Desinfektionen werden die zahlreichen Siebe auf einem Transportwagen in überdimensionierte Spülmaschinen geschoben, wo sie rund eine Stunde bei 93 Grad thermisch desinfiziert werden. „Es gibt auch Spezialinstrumente, die auseinander gebaut und wieder zusammengesetzt werden müssen für die komplexe Reinigung“, betont Gerasch. Technisches Geschick ist also wichtig, daher gibt es mittlerweile auch eine dreijährige Berufsausbildung zum Sterilgutversorger.

Sortierung per Hand

In der zweiten Station werden die gereinigten Instrumente sortiert und per Hand und Lupenleuchte genau geprüft. Fräsen oder Pfannenraspeln für die Hüftoperation liegen neben Scheren, Bohrern und Schrauben. Zusammengestellt wird nach Packzettel. „Die Abläufe sind digitalisiert, jedes Set hat eine Produktionsnummer und wird lückenlos bis in den OP verfolgt“, betont Gerasch.

Vorher natürlich werden die durchweg hochwertigen Gerätschaften in ein Flies verpackt. „Eine gute Übung für perfektes Geschenke einwickeln“, meint Mitarbeiter Mesut Ovacin. Dieses Paket wird dann mittels „fraktioniertem Vakuumverfahren“ sterilisiert und getrocknet – dabei wird Dampf in die Sterilisierkammer eingeleitet und gleich darauf das Dampf-Restluft-Gemisch wieder abgesaugt. Bei rund 134 Grad dauert das gerade einmal fünf Minuten. „Wenn es mal ganz schnell gehen muss, bekommen wir einen Materialsatz in vier Stunden wieder komplett einsatzfähig zur Ausgabe, in der Regel garantieren wir aber 24 Stunden Umlaufzeit“, erläutert der 39-Jährige, der in der Aufbereitung der Medizinprodukte seine große Leidenschaft entdeckt hat. „Zuhause habe ich drei Kinder, dies ist mein viertes.“

Werkzeugschrank für medizinische Handwerker

In einem unscheinbaren Schubladenschrank schlummern schließlich noch die größten Schätze – die Ersatzmaterialien. Klemmen, Scheren, Pinzetten, Bohrer, Schrauben, Dichtungen, Stanzen und Haken, sortiert nach Einsatzbereichen wie Gynäkologie, Chirurgie oder Urologie lagern hier – Einzelstücke im Wert zwischen 100 und mehreren tausend Euro. Definitiv keine Baumarktpreise. Dieses Klinik-Herzstück im Keller steht zwar nicht im Rampenlicht. Ohne die Präzisionsarbeit indes würde allerdings in den oberen Etagen kaum etwas funktionieren.

Von Susanna Bauch