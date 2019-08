Auch das Niedersächsische Forstamt Fuhrberg reagiert auf die von Hitze und Trockenheit geschwächten Bäume im Stadtgebiet von Neustadt am Rübenberge. Entlang der Kreisstraße 343 lässt das Forstamt in der nächsten Woche zwischen Mariensee und Basse aus Sicherheitsgründen mehrere Bäume fällen. „Große Exemplare, die wegen der Trockenheit eine Gefahr für den Straßenverkehr sind“, heißt es seitens des Forstamtes. Für Revierförsterin Katharina Niebel ist dies absolut notwendig: „Im Basser Holz sind Buchen und Eichen von der Trockenheit des vergangenen Jahres stark geschädigt. Die geringen Niederschläge in diesem Jahr haben die Lage weiter verschärft“, berichtet Niebel. Beseitigt würden jetzt Bäume mit trockenen Kronen und Ästen nahe der Straße, erläutert die Leiterin des Reviers Mariensee.