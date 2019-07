Hannover

Zwar sind die Leibniz-Universität und die Medizinische Hochschule (MHH) mit ihrem Antrag gescheitert, Elite-Uni zu werden. Gleichwohl betreiben beide hannoverschen Hochschulen herausragende Forschung. Mit vier Exzellenzclustern konnten sie im September 2018 im bundesweit wichtigsten Wissenschaftswettbewerb punkten und erhalten über sieben Jahre stattliche Millionenbeträge. Allein die Uni-Physiker waren zweimal erfolgreich – mit dem Cluster Quantum Frontiers zur exakten Vermessung von Zeit und Raum sowie dem Cluster Phoenix-D zu innovativer Präzisionsoptik für den Alltag. Die Infektionsforscher der MHH überzeugten mit dem Cluster Resist. Die Kollegen aus der Hörforschung konnten sich mit dem Cluster Hearing4all durchsetzen – zusammen mit der Tierärztlichen Hochschule ( TiHo) und der Uni Oldenburg entwickeln sie neue Implantate für Hörgeschädigte.

Gute Platzierungen im DFG-Ranking

Auch unabhängig vom Exzellenz-Wettbewerb ist der Forschungsstandort Hannover bundesweit sichtbar. Die MHH gehört mit rund 87,2 Millionen Euro eingeworbenem Forschungsgeld zu den drittmittelstärksten medizinischen Fakultäten in Deutschland und ist besonders renommiert in der Transplantationsmedizin, der Infektionsforschung und der Biomedizintechnik. Die TiHo ist mit ihren sechs Kliniken und 18 Instituten eine international anerkannte Forschungsstätte mit den Schwerpunkten Infektionsmedizin sowie Tiergesundheit und Lebensmittelqualität. Die Leibniz-Uni ist vor allem im Maschinenbau stark: In diesem Fachgebiet liegt sie mit 37,3 Millionen Euro Drittmitteln im Ranking der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) auf dem zweiten Platz. Bezogen auf alle Ingenieurwissenschaften ist die hannoversche Uni in der Bestenliste auf Platz acht zu finden, direkt hinter der TU München. Die Physiker schaffen es mit einer Fördersumme von 19,1 Millionen Euro auf den neunten Rang, die Naturwissenschaften insgesamt belegen Platz 15.

Hier stellen wir einige herausragende Projekte von Uni, MHH und TiHo vor.

Energietechnik der Zukunft

Auf dem neuen Campus der Uni-Fakultät Maschinenbau ist ein weiterer Forschungsbau entstanden: Für fast 40 Millionen Euro wurde das DEW (Dynamik der Energiewandlung) errichtet. Die Ingenieure wollen herausfinden, welche Auswirkungen sich aus dem Wandel der Energieversorgung in Deutschland ergeben. Immer mehr Energie wird über erneuerbare Quellen erzeugt – mit erheblichen Schwankungen. Konventionelle Kraftwerke sollen die Deckungslücken ausgleichen. Daher werden am DEW Turbinen und Verfahren für neue Kraftwerke entwickelt, die schnell anspringen und flexibel reagieren. Herzstück der Anlage ist ein Kompressor mit einer Leistung von sechs Megawatt, der mit enormer Druckluft die Turbomaschinen auf den Prüfständen antreibt. „Das sind realititätsnahe Versuchsbedingungen“, betont Professor Jörg Seume vom Institut für Turbomaschinen und Fluid-Dynamik. Weltweit gebe es vergleichbare Einrichtungen nur noch an zwei Unis im US-Bundesstaat Indiana sowie im französischen Lyon.

Der Wellenkanal des Franzius-Instituts kann bis zu 3,50 Mete hohe Wellen erzeugen – und öffnet an Tagen der offenen Tür auch für Publikum Quelle: HAZ-Archiv

Forscher machen die Welle

Den Wellenkanal in Marienwerder betreiben die Bauingenieure vom Forschungszentrum Küste bereits seit 1983 – mit 320 Metern Länge, sieben Metern Tiefe und fünf Metern Breite war die Anlage bisher die größte der Welt. Aktuell liegen niederländische Forscher vor. Aber nicht mehr lange: Bis 2021 wird der Wellenkanal ausgebaut. „Dann haben wir wieder ein weltweites Alleinstellungsmerkmal“, sagt Maike Paul, stellvertretende Leiterin des Franzius-Instituts der Uni. Das Einmalige an der erweiterten Anlage ist, dass sie Wellen mit einer Höhe von mehr als 3,50 Meter und Strömungen erstmals gleichzeitig erzeugen kann. Das ist wichtig beim Thema Küstenschutz und liefert zudem Erkenntnisse für den Bau von Offshore-Anlagen. Auch in der Tsunamiforschung haben die Hannoveraner mit ihren Partner der Uni Braunschweig eine ausgewiesene Expertise. „Auf internationaler Ebene sind wir in der Weltspitze sichtbar“, sagt Institutsleiter Professor Torsten Schlurmann.

Spezialist für Herzzellen: Thomas Thum (links) erläutert einem Besucher im Labor seine Forschungen. Quelle: Emine Akbaba

Medikamente für Herzzellen

Fast ein Drittel aller Todesfälle weltweit geht auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurück. Das Team um MHH-Professor Thomas Thum arbeitet an einer neuartigen Therapie. Die Mediziner erforschen in den Genen vorkommende Moleküle, die krankhafte Prozesse im Herzen wie Narbenbildung oder Muskelverdickung beeinflussen. Sie entwickeln Strategien, um die körpereigenen Regulatoren zu stärken oder zu unterdrücken, und können sogar fehlende Genbausteine in kranke Zellen einschleusen. So sollen zellspezifische Medikamente entwickelt werden – mit dem Ziel, geschädigtes Herzgewebe zu heilen. „Die Industrie ist sehr an unserer Forschung interessiert“, sagt Thum vom MHH-Institut für Molekulare und Translationale Therapiestrategien. Die EU fördert die Forschungen mit 1,2 Millionen Euro, außerdem ist das Institut Partner in einem Sonderforschungsbereich der DFG.

Viele Ideen: MHH-Herzspezialist Axel Haverich (hier mit einem Modell des Herzens) ist ein ausgewiesener Experte für Transplantationen. Quelle: Samantha Franson

Pioniere der Transplantationsmedizin

Die Entwicklung der deutschen Transplantationsmedizin ist eng mit der MHH verknüpft. Die Professoren Rudolf Pichlmayr und Hans Borst galten in den Siebziger- und Achtzigerjahren als Pioniere. Professor Axel Haverich hat als Schüler von Borst 1988 zum ersten Mal im deutschsprachigen Raum einen Lungenflügel transplantiert. Seit 1996 leitet er die MHH-Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie und hat sie zu einem der weltweit größten Zentren für Lungentransplantationen ausgebaut. Sein Impuls, die Forschung zur regenerativen Medizin zu stärken, hat der MHH zweimal die Förderung für das Exzellenzcluster Rebirth eingebracht. Mit den ihm entwickelten mitwachsenden Herzklappen sind schon Hunderte Menschen versorgt worden. Kindern erspart er damit weitere Operationen. Die Ideen gehen ihm nicht aus: Haverich denkt daran, Krebspatienten ein befallenes Organ zu entnehmen, es hoch dosiert mit Chemotherapie zu behandeln und später wieder einzusetzen.

Will die Grippeimpfung nachhaltig verbessern: Guus Rimmelzwaan forscht am Infektionszentrum der TiHo. Quelle: TiHo/Martin Bühler

Die perfekte Grippeimpfung

Professor Guus Rimmelzwaan von der TiHo beschäftigt sich seit fast 25 Jahren mit Influenzaviren. Die Grippeerreger kommen bei Mensch und Tier vor und sind sehr variabel. „Die Viren verändern sich so schnell, dass etwa neue Impfstoffe häufig bereits nach einem Jahr unbrauchbar sind“, erklärt Rimmelzwaan. Er will die Immunabwehr von Wirtszellen besser verstehen. Längerfristiges Ziel ist eine Universalimpfung, die möglichst gegen alle Influenzaviren schützt. Jüngst hat der Niederländer eine der hoch dotierten Alexander-von-Humboldt-Professuren erhalten: Der renommierte Virologe kann fünf Jahre bis zu 5 Millionen Euro für seine Forschung verwenden. Die TiHo hatte ihn für ihr Research Center for Emerging Infections and Zoonoses (RIZ) angeworben. Schwerpunkt des interdisziplinären Zentrums sind Infektionskrankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragbar sind.

