In den Urlaub fliegen wollten die Nachbarn dieser Tage, noch ein wenig Sonne genießen. Es sei ihnen gegönnt – aber sie verpassen hier doch etwas. Denn jetzt, wo die Blätter bunt und die Tage kühler werden, da beginnt die schönste Zeit des Herbstes. Ein anderes Licht legt sich in diesen Tagen auf die Natur. Die Welt wird grauer und diesiger, das ist schon richtig, aber eben gleichzeitig auch bunter und reicher. „Der Herbst ist ein zweiter Frühling, wo jedes Blatt zur Blüte wird“, stellte der französische Philosoph Albert Camus einst fest. Die Wälder zeigen sich jetzt in ihrer ganzen Pracht und laden zu langen Spaziergängen ein. Ob im Deister oder im Burgdorfer Holz, am Benther Berg oder in der Eilenriede – der Herbst hat seine ganz eigene Atmosphäre.

Zur Galerie Ob am Steinhuder Meer, mitten in Hannover oder im Deister: Die Leserinnen und Leser der HAZ machen stimmungsvolle Fotos aus der ganzen Region. Wir haben sie gesammelt.

Und die zeigt sich auch in den Fotos unserer Leser, von denen wir Ihnen hier einige auf der Seite zusammengestellt haben. Nicht ganz zufällig ist der Herbst wohl die Jahreszeit für die langen Spaziergänge und Wanderungen.

Wetterdienst kündigt Windböen in Region Hannover an

Allerdings sollten Sie sich in den nächsten Tagen noch ein wenig zurückhalten. Der Wetterdienst hat für die Region Hannover am Donnerstag schwere Windböen angekündigt, auch heute schon soll der Wind kräftiger werden. Doch auch ein Sturm gehört zum Herbst, allerdings genießt man ihn dann doch lieber mit einer Tasse Tee vom warmen Wohnzimmer aus.

Am Wochenende soll es dann wieder ruhiger werden, sogar die Sonne schaut dann mal durch die Wolken. Nutzen Sie also doch Sonnabend und Sonntag für einen Spaziergang – und vergessen Sie nicht, ein paar Fotos zu machen. Wenn Sie möchten, können Sie uns Ihre schönsten Fotos auch schicken. Nutzen Sie dazu einfach dieses Upload-Formular.

Von Heiko Randermann