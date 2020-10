Herbstvergnügen auf dem Rummelplatz vorzeitig beendet – 90 Prozent weniger Besucher

Hannover

Das Herbstvergnügen – ein kleiner Ersatz für das sonst größere Oktoberfest –hat am 2. Oktober mit großen Erwartungen der Schausteller und einigem Andrang der Besucher begonnen. Jetzt zogen die Veranstalter Bilanz: Etwa 70.000 Besucher sind zum Herbstvergnügen auf dem Rummelplatz gekommen, der aus Gründen des Infektionsschutzes umzäunt war und nur gegen ein geringes Eintrittsgeld betreten werden konnte. Nur etwa 10 Prozent der Besucherzahl des Vorjahres mit seinem regulären Oktoberfest wurden erreicht. So viele Besucher wie zu Beginn des Rummels konnte das Volksfest in den vergangenen Tagen immer seltener anlocken. Was angesichts der dramatischen Entwicklung beim Corona-Infektionsgeschehen leicht verständlich ist.

„Mit 10 Prozent kann man nicht zufrieden sein. Aber wir sind froh, dass wir überhaupt unserer Tätigkeit nachgehen durften“, sagt Harald Müller, Veranstaltungsleiter und Hygienebeauftragter des Herbstvergnügens. Im nächsten Herbst soll es trotzdem weitergehen. Die Verantwortlichen hoffen dabei auf eine Rückkehr zu einem normalen Betrieb.

Hygienekonzept wurde bei Prüfungen als vorbildlich gelobt

Möglich war das Volksfest nur durch das Einhalten von strengen Hygienemaßnahmen. Diese beinhalteten unter anderem, dass sich nur maximal 3800 Personen gleichzeitig auf dem Schützenplatz aufhalten durften. Das Hygienekonzept habe sich als wirksam erwiesen, und bei den Prüfungen durch die Behörden sei nichts beanstandet worden, sagt Veranstaltungsleiter Müller.

Auf den Fahrgeschäften mussten die Besucherinnen und Besucher eine Maske tragen. Damit die Abstände eingehalten werden konnten, durften nur maximal 3800 Menschen gleichzeitig auf dem Volksfest sein. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Das Fest endete nun allerdings zwei Tage früher als geplant am Freitag, 30. Oktober. Veranlasst habe dies das Gesundheitsministerium, als die Fallzahlen in der Region Hannover in den letzten Tagen immer kritischer wurden. „Für uns ist das verständlich, wir wollen die Situation nicht verschärfen“, meint Müller.

Existenzbedrohende Lage für Schausteller

Für die Schaustellerinnen und Schausteller werde sich die Lage in den Wintermonaten jedoch noch weiter verschlechtern, wenn nun auch noch Weihnachtsmärkte abgesagt oder nur mit weniger Ständen als sonst stattfinden könnten. „Die Schausteller hatten zehn Monate keine Einnahmen. 50 Prozent ihres Jahresumsatzes machen sie im Dezember. Bei vielen herrschen jetzt große Verzweiflung und Existenzängste. Die Ware für die Weihnachtsmärkte haben viele vorbestellt, und sie liegt schon im Lager bereit“, erklärt Müller. Viele seien jetzt dringend auf die versprochenen Fördergelder und weitere finanzielle Unterstützung bei Absage der Märkte angewiesen.

