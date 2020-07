Rosafarbene Blüten, ein fruchtig-frischer Duft und immun gegen Krankheiten – die Edelrose „Königin Marie“ ist das neue Prachtstück in den Herrenhäuser Gärten in Hannover. Dafür hat es auch einige Zeit gebraucht: Mehr als zehn Jahre lang arbeitete der Züchter an der Blume.