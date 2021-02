Hannover

An der Spitze der Herrenhäuser Gärten steht Anfang kommenden Jahres ein Wechsel an – und schon jetzt sucht die Stadt einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Gartendirektor Ronald Clark, der Ende Januar 2022 in den Ruhestand geht. Gemäß der Ausschreibung soll die Stelle bereits zum November dieses Jahres „überlappend“ besetzt werden, damit der Kandidat oder die Kandidatin von Clark eingearbeitet werden kann.

Stadt startet Stellenausschreibung

Die Ausschreibung für die „Fachbereichsleitung Herrenhäuser Gärten“ – so die offizielle Stellenbeschreibung – wurde bundesweit und in europäischen Gartenmedien veröffentlicht. Die Stadtverwaltung wirbt in der Anzeige unter anderem damit, dass die Herrenhäuser Gärten national und international gut vernetzt seien, 2015 den Titel „Bester Gartens Europas“ erhalten haben und der „Europäischen Route der Historischen Gärten“ angehören.

Der künftige Stelleninhaber oder die Stelleninhaberin ist für rund 190 Beschäftigte zuständig. Vorausgesetzt werden laut Ausschreibungstext „profunde, langjährige Berufserfahrungen im Bereich Gartendenkmalpflege, Parkmanagement, Freiraumplanung sowie möglichst auch in der öffentlichen Verwaltung“. Neben dem Großen Garten gehören der Berggarten und der Georgengarten zu dem historischen Ensemble Herrenhausens.

Diese drei Bereiche verantwortet Clark, der im März 65 Jahre alt wird, seit 2005 auf dem Chefposten. Er ist für die Verwaltung und Vermarktung der Gärten zuständig. Zuvor war er drei Jahre Leiter des hannoverschen Grünflächenamts, des heutigen Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün. In der hiesigen Stadtverwaltung arbeitet der studierte Gartenbauingenieur und Landschaftspfleger bereits seit 1987.

Sanierung historischer Bauten

Clark hat über die Herrenhäuser Gärten mehrere Bücher veröffentlicht. Ein besonders Anliegen sind ihm auch deren historische Gebäude. So wurde jüngst die 6 Millionen Euro teure Sanierung der Wasserkunst abgeschlossen, die Restaurierung des Gartentheaters läuft zurzeit. Ein weiteres Projekt ist der geplante rund 5 Millionen Euro teure Neubau eines Schauhauses für den Berggarten.

Von Juliane Kaune