Hannover

Das Team Makalu aus Tschechien hat mit seinem Vortrag vom 7. September den internationalen Feuerwerkswettbewerb in den Herrenhäuser Gärten gewonnen. Das gab die Jury am späten Sonnabend bekannt. Zuvor hatten die Japaner in Großen Garten als fünfter und letzter Teilnehmer Licht- und Knalleffekte inszeniert.

Randall Greenlee, Sprecher der Jury, bescheinigte allen Teams gelungene Präsentationen: „Am Ende haben nur wenige Punkte über die Platzierungen entschieden“. Hinter den Tschechen landeten Frankreich auf dem zweiten und Italien auf dem dritten Rang.

Die professionelle Pyrotechnik ist ein Publikumsrenner. „Alle fünf Termine waren weit im Vorfeld mit jeweils 11.000 Besuchern ausverkauft“, sagt Hans-Christian Nolte, Geschäftsführer der Hannover Marketing & Tourismus Gesellschaft (HMTG). Die Termine für das nächste Jahr stehen schon fest. Dann erlebt der Wettbewerb seine 30. Auflage, das Motto lautet „Fünf Termine, fünf Teams, fünf Kontinente“. Australien macht am 23. Mai den Auftakt, vor der Sommerpause kommt noch am 6. Juni ein Team aus Asien. Es folgen am 22. August Europäer, am 5. September Afrikaner und schließlich am 19. September Asiaten.

Der Ticketverkauf im Internet beginnt am Montag, 23. September, 10 Uhr, unter www.visit-hannover.com/feuerwerk. An den bekannten Vorverkaufsstellen sind Eintrittskarten vom 1. Oktober an zu haben.

Von Bernd Haase