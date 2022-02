Frau Seegert, Sie schreiben Geschichte. Seit mehr als 300 Jahren sind Sie die erste Frau an der Spitze der Herrenhäuser Gärten – nach Kurfürstin Sophie, die die Barockanlagen einst anlegen ließ. Wie fühlt sich das an?

Das kulturelle Erbe der Herrenhäuser Gärten zu pflegen ist natürlich eine große Aufgabe, aber auch eine sehr schöne. Ich glaube, wenn sie nicht ihre Verpflichtungen im Welfenhaus gehabt hätte, wäre die Kurfürstin am liebsten Gärtnerin geworden. Sie hatte ein Gartenherz, und das habe ich auch. So gesehen gibt es da eine Verbindung. Auf jeden Fall ist Sophies Garten bei mir und meinem Team in guten Händen. Ich fange ja auch nicht ganz neu an. Schließlich arbeite ich schon seit 18 Jahren hier, davon 13 als Vizechefin.

Die Gartengründerin wurde durch Ihren Einsatz schon einmal auf ganz besondere Weise gewürdigt: Ihnen ist zu verdanken, dass die bemerkenswerte Narzisse „Kurfürstin Sophie“ nach Herrenhausen kam. Erzählen Sie doch mal!

Einmal im Jahr reise ich nach Holland, um bei namhaften Züchtern Ausschau nach neuen Tulpen und Narzissen zu halten. Da entdeckte mein Mann, der mich begleitet hatte, zufällig eine ungewöhnliche Narzisse mit großen, artischockenartigen Blüten, die der Züchter schon aussortieren wollte. Ich war sofort begeistert und wollte diese duftende Narzisse unbedingt für Herrenhausen haben. Das hat geklappt. 2013 haben wir die 400 weltweit ersten Exemplare vorgestellt, die exklusiv für unsere Gärten gezüchtet wurden. Die Narzisse bekam unter dem Namen „Kurfürstin Sophie“ einen Eintrag in das internationale Register der „Royal Horticultural Society“ in London. Noch heute ist diese blühende Kurfürstin eine begehrte Rarität, die nur in Herrenhausen und in dem niederländischen Fachmarkt Floratuin zu bekommen ist.

Eine begehrte Rarität: Die Narzisse „Kurfürstin Sophie“. Dass sie nach Herrenhausen kam, ist Anke Seegert Quelle: Florian Petrow

„Da wächst man rein“: Anke Seegert ist fortan auch für Vermietungen und Veranstaltungen in den Gärten zuständig. Quelle: Katrin Kutter

Bisher waren Sie als Stellvertreterin des langjährigen Gartendirektors Ronald Clark für alles Blühende in Herrenhausen zuständig. Was ändert sich jetzt für Sie?

Nach wie vor werde ich mich um all unsere Schmuckbeete und die saisonalen Ausstellungen kümmern. Auch die Sanierung der historischen Gebäude habe ich bisher schon begleitet oder geleitet. Neu ist für mich der Bereich mit Vermietungen und Veranstaltungen in den Gärten. Aber da wächst man rein.

Ihr Neustart an der Spitze der Gärten fällt in eine schwierige Zeit. In Spitzenzeiten kamen bis zu 600.000 Gäste, um Hannovers größte Touristenattraktion zu bewundern. Nun sind die Zahlen durch die Pandemie spürbar zurückgegangen. Wie sieht Ihre bisherige Bilanz aus?

Ich muss sagen, dass wir angesichts der Lage noch ganz zufrieden sind. 2019 hatten wir 585.000 Gäste, im ersten Corona-Jahr 2020 waren es nur noch 445.000, aber im vergangenen Jahr bereits wieder 501.000 – ohne die Veranstaltungen. Auffällig ist, dass die Zahl der Gäste aus dem Ausland auf 4,5 Prozent stark gesunken ist; vor der Pandemie waren es noch bis zu 20 Prozent, darunter auch viele aus China und den USA. Das ist natürlich weggebrochen. Dafür hatten wir im vergangenen Jahr 74 Prozent Besucherinnen und Besucher aus Niedersachsen, davon 64 Prozent aus der Region Hannover. Das zeigt, dass sich die Menschen wieder mehr bewusst gemacht haben, welche Gartenschönheiten ihnen Herrenhausen ganz in ihrer Nähe bietet.

Prachtvoller Auftritt: Die goldenen Figuren des Gartentheaters sind frisch restauriert worden – im Hintergrund ist das Galeriegebäude zu sehen. Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

„Pflegezustand in Herrenhausen ist attraktiver als in Versailles“

Aber Anspruch sollte es doch sein, die Gärten weiterhin als touristisches Ziel auch international zu vermarkten.

Natürlich, daran arbeiten wir weiter – und können mit großen Erfolgen punkten. 2020 waren die Herrenhäuser Gärten das erste deutsche Mitglied in der „Europäischen Route der Historischen Gärten“, die der Europarat in Straßburg koordiniert. Schon 2015 hat die Organisation EGHN, das größte Gartennetzwerk Europas, unsere Gärten als beste historische Anlage ausgezeichnet. Das ist bisher keinem anderen deutschen Mitbewerber gelungen. Herrenhausen spielt ganz klar in der ersten Liga, im Vergleich mit Anlagen wie Het Loo in den Niederlanden, Sanssouci, Nymphenburg oder auch Versailles. Ich würde sogar behaupten, dass der Pflegezustand unserer Anlagen deutlich attraktiver ist als in Versailles. Und die Kombination des barocken Großen Gartens mit dem Berggarten als botanischem Garten und dem Georgengarten als Landschaftspark ist einzigartig.

Chefin von 150 Beschäftigten: Anke Seegert im historischen Bibliothekspavillon am Berggarten, wo die Gartenverwaltung untergebracht ist. Quelle: Katrin Kutter

Das alles zu unterhalten ist teuer. Zwischen 12 und 13 Millionen Euro aus der Stadtkasse sind Jahr für Jahr für die Gärten eingeplant. Überall muss gespart werden. Auch in Herrenhausen?

Es ist keineswegs selbstverständlich, dass die Stadt uns solche Summen zur Verfügung stellt. Das weiß ich ebenso wie meine Kolleginnen und Kollegen sehr zu schätzen. Doch hohe Qualität zu bieten hat seinen Preis. 150 Beschäftigte arbeiten in und für die Gärten, sie hegen und pflegen Hunderttausende Pflanzen – und darunter gibt es wahre Schätze. Unsere Orchideensammlung zum Beispiel ist mit rund 3000 Arten und 1000 Hybriden die weltweit artenreichste, und die Dauerausstellung im Orchideenhaus gilt als die größte Europas. Allein mit den Einnahmen aus dem Garteneintritt und Veranstaltungen in Höhe von rund 2 Millionen Euro können wir die jährlich anfallenden Kosten nicht decken.

Kleinode mit Geschichte: Die Remy-de-la-Fosse-Tempel an den Ecken des Großen Gartens sind restauriert worden. Quelle: Rima Sollbusch-Schlung

Gerade in jüngster Zeit hat die Stadt Hannover weitere hohe Millionenbeträge in Baudenkmale wie das Gartentheater, die Wasserkunst oder die Remy-de-la-Fosse-Tempel investiert. Gibt es noch genug Geld für die nächsten Baustellen?

Das hoffe ich. Schon in diesem Sommer müssen wir das Kakteenhaus sanieren, weil die Glasscheiben sonst herauszufallen drohen. Auch die Mauern rund um den Berggarten sind in Teilen marode. Die veraltete technische Infrastruktur, ob für die Wasserversorgung oder für die Beleuchtung, ist ein Dauerthema. Auch all diese Dinge, die nicht gerade publikumswirksam sind, kosten leider viel Geld. Doch mit der Erneuerung der wichtigen historischen Bauten haben wir schon viele große Schritte getan. Die sind jetzt wieder für Jahrzehnte ertüchtigt.

Bunte Pracht: Die Sommerbeete im Schmuckhof des Berggartens bieten sehenswerte saisonale Abwechselung. Quelle: Rainer Dröse

„Die geplante Preiserhöhung ist gerechtfertigt“

Auch das mit rund 13 Millionen Euro veranschlagte neue Schauhaus im Berggarten muss bezahlt werden. Das geht nicht, ohne die Eintrittspreise zu erhöhen ...

Ich denke, dass die ab 2024 geplante Preiserhöhung gerechtfertigt ist für das, was wir den Besucherinnen und Besuchern künftig bieten werden. Das Kombiticket für Großen Garten und Berggarten soll mit 10 Euro um 2 Euro teurer werden, der Eintritt nur für den Berggarten um 1,50 auf 5 Euro steigen. Im internationalen Vergleich ist das noch immer günstig, wenn ich etwa an die Eintrittspreise in England oder Frankreich denke. Auch der Preis für die Jahreskarte soll nur sehr moderat angehoben werden. Übrigens steht das Schauhaus schon seit zehn Jahren auf meiner Liste. Gärtnerinnen und Gärtner können sehr hartnäckig sein.

Duftende Exponate: Die Zitruspflanzen müssen zurzeit noch in Gewächshäusern überwintern – ab 2024 sollen sie in einem neuen Schauhaus präsentiert werden. Quelle: Frank Wilde

Sie sind die Projektleiterin für den neuen gläsernen Pflanzenpalast. Welche Ideen haben Sie für das Innenleben?

Das Schauhaus soll mit kanarischen Pflanzen, der Riesenseerose „Viktoria“ und flatternden Schmetterlingen ein neuer Besuchermagnet werden; wir rechnen mit bis zu 90.000 zusätzlichen Gästen. Im Winter können wir dort erstmals unsere große Sammlung von Zitruspflanzen angemessen präsentieren. Bisher müssen wir diese Kübelpflanzen nach der Sommersaison in Gewächshäusern aufbewahren, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Auch Kamelien möchte ich im Schauhaus zeigen und asiatische Cymbidien, die „Orchideen der Samurai“. Für diese zarten Schönheiten hat so mancher Pflanzenjäger ab Anfang des 19. Jahrhunderts im Urwald Kopf und Kragen riskiert, nicht selten kam es zu riskanten Begegnungen mit Tigern, Schlangen oder Skorpionen. Ich liebe es, solche Geschichten rund um die Pflanzen zu erzählen.

Beliebter Kulturort: Die Fontänen im Großen Garten werden bei Veranstaltungen festlich illuminiert. Quelle: Sabrina Fuhrmann

Zur Person Anke Seegert (56) stammt aus der Lüneburger Heide. Nach einer Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau studierte sie an der Leibniz-Universität Hannover Landschaftspflegearchitektur und Umweltentwicklung, danach promovierte sie. 2003 begann ihre Laufbahn bei der Stadt Hannover, zunächst im Agenda-21-Büro und ein Jahr später in den Herrenhäuser Gärten. 2008 wurde sie dort Vizedirektorin. Im gleichen Jahr übernahm sie einen Lehrauftrag für Pflanzenverwendung an der Leibniz-Uni, seit 2013 hat sie dort eine Teilzeitprofessur. Ihre Hobbys sind Reisen zu den Gärten Europas und der eigene 1200 Quadratmeter große Garten in Neustadt. Sie schwimmt und reitet gern, mag das Tanzen und Handarbeiten. Seegert ist verheiratet, ihr Mann hat zwei erwachsene Töchter.

„Spagat zwischen Veranstaltungen und Gartenruhe“

Kleines Fest, Feuerwerkswettbewerb, Kunstfestspiele, Wintervarieté – viele hoffen auf ein Veranstaltungsjahr in Herrenhausen ohne pandemiebedingte Einschränkungen. So mancher Gärtner wünscht sich dagegen sicher mehr Ruhe in den historischen Anlagen. Als Gartendirektorin sind Sie nun für beide Bereiche zuständig. Ist das ein Konflikt für Sie?

Eher ein Spagat. Wir haben rund ums Jahr viele attraktive Veranstaltungsformate. Damit meine ich nicht nur die großen Kulturveranstaltungen, sondern auch Programmpunkte wie das Lesepicknick und die Leibniz-Führungen oder speziell für Kinder konzipierte Angebote wie die „Akademie der Spiele“ und den Familientag. Alles in allem denke ich, die Quantität dessen, was die Gärten und ihre historischen Gebäude noch gut vertragen können, ist erreicht. Was die Qualität angeht: Mir ist es wichtig, dass die Veranstaltungen auch künftig hierher passen. Schützenfest- oder Messeatmosphäre wird es nicht geben. Letztlich sind die Anlagen an sich schon ein Gesamtkunstwerk. Wie sagte doch Kurfürstin Sophie? „Nur mit den Gärten können wir prunken.“

Von Juliane Kaune