Hannover

Den Großen Garten einmal anders erleben, mit einer Gartenrallye per Smartphone-App oder einem Hörspaziergang – das ist jetzt in den Herrenhäuser Gärten möglich. Der kostenlose Service steht ab sofort online unter www.herrenhausen.de und in der App Actionbound zur Verfügung.

Die Audiodateien für den Spaziergang werden per WLAN auf das eigene Smartphone oder Tablet heruntergeladen und danach ohne Internetverbindung gehört. Die Hörer erhalten zu zehn Stationen wie dem Irrgarten, der Großen Fontäne oder der Orangenparterre wichtige Eckdaten, aber auch ungewöhnliche Informationen. Sie erfahren beispielsweise, wie vor 300 Jahren Flohfallen in Röcken befestigt wurden. Während sich der Hörspaziergang vor allem an Erwachsene richtet, sollen mit den neuen Gartenrallyes auch Jugendliche ab 14 Jahren angesprochen werden, erklärt Christina Fricke, die für das Vermittlungsprogramm in den Herrenhäuser Gärten zuständig ist.

Anzeige

Mit Wissen durch den Garten

Johanna Brockow ist stolz auf das neue Angebot. Die 19-Jährige war als sogenannte FSJlerin ( Freiwilliges Soziales Jahr) Hauptverantwortliche für den neuen Hörspaziergang „Bewegte Töne im Großen Garten“ und hat alle Texte selbst geschrieben. Zehn Wochen habe das gedauert, berichtet sie, hätte aber großen Spaß gemacht. Die Informationen zu den einzelnen Stationen hat sie auf unterschiedliche Weise recherchiert: Sie las Bücher, befragte die Mitarbeiter und nahm an den Führungen durch den Großen Garten teil.

Weitere HAZ+ Artikel

Heraus kam eine 60-minütige Führung, die mal mit Musik, mal mit Naturklängen untermalt und von Caroline Junghanns und Torben Kessler aus dem Schauspielhaus Hannover eingesprochen wurde.

Drei Schnitzeljagden für die ganze Familie

Über die deutsche App Actionbound können sich die Besucher von nun an zwischen einer Kennenlern-, einer Wasserspiele- und einer Moderallye im Großen Garten entscheiden. Die App leitet die Besucher über eine GPS-Steuerung durch den Garten und verbindet die berühmten Stationen mit lehrreichen Aufgaben. „Mal müssen die Spieler ein Quiz, mal eine Rechen- oder Schätzaufgabe lösen. Es soll aber hauptsächlich Spaß machen“, erklärt Fricke.

Im Anschluss bewerten die Nutzer die etwa einstündigen Rallyes in der App, wenn nötig könnten die Touren dann überarbeitet werden. Außerdem seien weitere Projekte geplant, berichtet Fricke. „Im September erscheint ein Hörspaziergang im Berggarten. Neue Rallyes sollen aber schon im Laufe der Sommerferien verfügbar sein, zu Themen wie dem Schlossmuseum oder der Gartengestaltung. Sobald möglich, bieten wir natürlich auch wieder die persönlichen Führungen an.“

Von Regina Seibel