Hannover

Die Corona-Krise hat die Besucherzahlen in den Herrenhäuser Gärten in diesem Jahr einbrechen lassen. Gartendirektor Ronald Clark erwartet am Ende des Jahres rund 470.000 Besucher. Das sind 115.000 Gäste weniger als im Vorjahr. Bereits im ersten Halbjahr sind die Zahlen deutlich zurückgegangen, weil die Gärten während des ersten Lockdowns vom 17. März bis 22. April komplett geschlossen waren. Einen Ansturm verzeichnete Clark im Juli, als im Gartentheater etliche Kulturveranstaltungen präsentiert wurden. „Ich war richtig im Kulturstress“, sagte Clark am Freitag im Kulturausschuss.

Weniger ausländische Gäste

Insbesondere bei den ausländischen Gästen verzeichnet die Gartenverwaltung einen Rückgang. Kamen in 2019 noch mehr als 16 Prozent der Besucher aus dem Ausland, vor allem aus China und den USA, sind es in diesem Jahr nur knapp 4 Prozent. „Die Gäste stammen vor allem aus den Niederlanden, Polen und Dänemark“, sagt Clark.

Bauprojekte werden fertiggestellt

Der Gartendirektor blickt zuversichtlich ins nächste Jahr, vor allem weil mehrere Bauvorhaben fertiggestellt werden. Die Wasserkunst eröffnet im Frühjahr, auch das Toilettenhaus mit angeschlossenem Saal im Berggarten wird endlich fertig. Begehbar werden im Frühjahr auch die beiden Remy-de-la-Fosse-Pavillons an den Eckbereichen des Großen Gartens sein. Die erneuerte Friederikenbrücke soll sich schon im Februar wieder über die Graft spannen. „Im Juli werden wir unsere Pläne für das neue Schmetterlingshaus im Berggarten vorstellen“, kündigt Clark an.

Von Andreas Schinkel