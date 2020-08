Hannover

Während der Pandemie suchen die Hannoveraner offenbar nicht unbedingt nach weit entfernten Reisezielen, sie schauen vermehrt auch nach schönen Orten vor der Haustür. In den Herrenhäuser Gärten jedenfalls zeigt sich dieser Trend: „40 Prozent unserer Besucher kommen derzeit aus der Region Hannover“, sagt Herrenhausens Gartendirektor Ronald Clark. Das sind bis zu 15 Prozent mehr als in den Vorjahren. Für Clark ist dies ein Hinweis darauf, dass die Menschen aus Stadt und Umland „ihre“ Gärten nach dem Shutdown gezielt neu entdecken. Weiteres Indiz: Der Verkauf von Jahreskarten hat um 10 Prozent zugelegt.

„Die Leute wollen einfach in die Gärten“

Von Mitte März bis zur vorletzten Aprilwoche waren die Gärten coronabedingt geschlossen. „Kurz darauf hat sich deutlich gezeigt, dass die Leute wieder nach draußen wollen“, sagt Clark. In der Bilanz wurden von Mai bis Juli rund 173.000 Gartenbesucher gezählt. Zwar waren es im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres fast 197.000, gleichwohl ist Clark in Corona-Zeiten mit der bisherigen Zahl der Gäste in Großem Garten und Berggarten sehr zufrieden. „Wir hätten das so nicht erwartet“, sagt er.

Besonders auffällig in der Statistik ist der Juli: Mit rund 70.000 zahlenden Gästen kamen sogar 11.500 mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Das liege auch daran, dass das Kleine Fest in seiner gewohnten Form wegen der Pandemie ausgefallen ist, erklärt Clark. Denn sonst wurden im Zuge des Freiluftspektakels die üblichen Öffnungszeiten des Großen Gartens eingeschränkt. Aber auch hier zeige sich: „Die Leute wollen einfach in die Gärten.“

Laut Statistik reiste zwischen Mai und Juli ein Drittel der Gartenbesucher aus niedersächsischen Orten an, 5 Prozent mehr als in den Vorjahren. Aus dem übrigen Bundesgebiet kamen statt 25 nur 20 Prozent. Die Zahl der Gäste aus dem Ausland – sonst bei etwa 20 Prozent angesiedelt – ist wegen der Corona-Krise dagegen deutlich zurückgegangen: Bis zum Juni waren es nur 2 Prozent. Nun ziehen die Zahlen wieder an, Ende Juli lagen sie bei 7 Prozent – also fast 5000 Personen. Das sei bemerkenswert, weil die Hälfte der Länder, aus denen normalerweise besonders viele Besucher nach Herrenhausen kommen, noch ganz oder teilweise mit Corona-Einreisestopps belegt seien, erklärt Clark. Dazu zählen China, die USA, Japan, Russland und die Ukraine. Die drei besucherstärksten Länder dieses Sommers sind die Niederlande, Polen und Dänemark. Clark freut sich: „Unsere dänischen Nachbarn sind zum ersten Mal so stark vertreten.“

Zufrieden mit der Entwicklung

Der Gartendirektor ist angesichts der bisherigen Entwicklung zuversichtlich, dass die Besucherzahlen sich bis zum Saisonende weiterhin gut entwickeln – wenn es keinen zweiten Shutdown gibt. „Mit 400.000 bis 450.000 Gästen wären wir in der Bilanz sehr zufrieden.“ 2019 war mit 585.000 Gästen ein Jahr mit besonders vielen Besuchern.

Bei den Kulturveranstaltungen im Großen Garten macht sich der Corona-Knick viel deutlicher bemerkbar. Allein durch den ausgefallenen Feuerwerkswettbewerb und das nur auf das Gartentheater reduzierte Kleine Fest sind es in diesem Jahr 112.000 Kulturinteressierte weniger in den Gärten. Üblich sind 220.000 Zuschauer und Zuhörer pro Jahr. „Wenn es dieses Jahr zwischen 40.000 und 50.000 werden, wäre das schon ein guter Wert“, sagt Clark. Immerhin habe aber am 19. Juni mit „Le Vin Herbé“ die europaweit wohl erste Oper in Originalbesetzung nach dem Shutdown über die Bühnen gehen können – und das war sogar der „ New York Times“ eine Schlagzeile wert.

Von Juliane Kaune