Die Treppenstufen zur Orgelempore der Herrenhäuser Kirche ist Martin Ehlbeck wohl Tausende Mal herauf- und heruntergegangen. Jedes Mal kommt er dabei an den Konzertplakaten der letzten Jahrzehnte vorbei. In bunten Farben zeigen sie einen Ausschnitt seines musikalischen Werdegangs – von Mendelssohns „Elias“ über Beethovens „Missa solemnis“ bis zu Händels „Saul“. Oben angekommen ist Ehlbecks Reich. Ein paar Notenregale stehen neben der weißen Orgel mit den kupferfarbenen Pfeifen. Daneben liegt stets ein Paar schwarzer Lederschuhe bereit. Dank ihrer glatten Sohle kann Ehlbeck mit ihnen regelrecht über die Pedale gleiten.

Doch damit ist zumindest in der Herrenhäuser Kirche bald Schluss. Denn nach über 30 Jahren als Kirchenkreiskantor geht Ehlbeck Ende Januar in den Ruhestand. Jahrzehntelang begleitete er die Gottesdienste musikalisch, leitete die Kantorei und andere Chöre in der Gemeinde und war für den Konzertbetrieb der Kirche verantwortlich. Nun bricht die letzte Arbeitswoche in seinem Traumberuf an – so klingt es jedenfalls, wenn man dem 67-Jährigen bei seinen Erzählungen zuhört.

„Die Vielfalt, die man in dem Beruf hat, die pädagogischen, künstlerischen und sozialen Elemente machen mir Spaß“, sagt Ehlbeck. Quelle: Tim Schaarschmidt

Als Teenager entdeckt Ehlbeck das Orgelspiel

Eins der ältesten und eins der neuesten Werke der Orgelliteratur lösten bei ihm einst den Berufswunsch Organist aus. Als er bei einem Orgelkonzert als 14-Jähriger Bachs Dorische Toccata und das „Moto ostinato“ von Petr Eben hört, ist für ihn klar, dass er Organist werden möchte. „Die Orgel hat mich fasziniert. Dass man allein einen großen Raum füllen und dabei wie ein Orchester klingen kann, war einer der Gründe, Kirchenmusik zu studieren.“

1987 übernimmt er die Leitung der Kantorei. Bei seinem Amtsantritt ist sie noch ein relativ kleiner Chor. Doch Ehlbeck gelingt es, viele junge Leute für die Chormusik zu begeistern, sodass die Kantorei auf rund 100 Mitglieder anwächst. Das liegt vermutlich an seiner einerseits ruhigen und empathischen Art und andererseits an seinen ambitionierten Ideen. „Man muss die Menschen motivieren, mitdenken und etwas Neues wagen, sonst würden sie nicht kommen“, sagt Ehlbeck.

Im März 2015 führt die Herrenhäuser Kantorei unter der Leitung von Martin Ehlbeck und Regisseur Christoph G. Amrhein die Johannespassion als Oper in der Herrenhäuser Kirche auf. „Die Leistung der Herrenhäuser Kantorei ist beachtlich“, urteilt die HAZ nach der Premiere. Quelle: Philipp von Ditfurth

Operninszenierungen in der Kirche

Große geistliche Werke wie Bachs Johannespassion oder Händels „Belsazar“ inszeniert er als biblische Opern in der Kirche. „Man muss die Kirche dafür sechs bis sieben Wochen lahmlegen, eine Bühne bauen. Das war alles wahnsinnig teuer“, erinnert er sich. „Aber es liefert auch noch einmal ein neues Verständnis der Stücke und ist sehr unterhaltsam und erfrischend.“ Ein neues Gebiet war für ihn im letzten Jahr seiner Amtszeit auch die Arbeit im Internet. Wegen der Corona-Pandemie muss er sich eine Alternative für die Chorproben in der Kirche finden – und verlegt sie teilweise ins Internet.

Auch sonst ist er ein musikalischer Grenzgänger. Als Organist zu arbeiten, heißt schließlich nicht, nur E-Musik zu spielen. Während seines Studiums in Hannover setzt er sich als Mitglied der Studierendenvertretung dafür ein, dass auch Popmusik in das Hochschul-Curriculum aufgenommen wird. „Ich bin auch mit Popmusik groß geworden und habe manche Organisten bei Bands wie Queen oder The Nice beneidet.“

Der Himmelfahrtsgottesdienst im Gartentheater der Herrenhäuser Gärten ist bei den Christen beliebt. Ehlbeck ist dort mehrmals für die Musik zuständig. Quelle: Moritz Frankenberg

Regelmäßig hat er auch die musikalische Leitung der Himmelfahrts-Open-Air-Gottesdienste im Gartentheater der Herrenhäuser Gärten, wo der „Sacro-Pop“ bei den Zuhörer auf Begeisterung trifft.

Herrenhäuser Orgel lässt Ehlbeck erweitern

Kreativ austoben kann er sich auch im regulären Gottesdienst. „Beim liturgischen Orgelspiel muss man improvisieren und fantasieren können wie ein Jazzer. Das mache ich gern.“ Um sich klanglich noch besser ausdrücken zu können, setzt er sich als letztes großes Projekt dafür ein, dass die rund 50 Jahre alte Orgel der Herrenhäuser Kirche erweitert wird. „Das ist eine moderne Orgel, aber ihr fehlten die romantischen Klänge.“ 500 neue Pfeifen lässt er einbauen, 3500 sind es nun insgesamt.

Eigene Orgel im Arbeitszimmer

Der Orgelbau wird ihn auch im Ruhestand weiter beschäftigen. Als Orgelsachverständiger arbeitet er nebenberuflich für die Landeskirche. Und in seinem Arbeitszimmer möchte er eine Orgel einbauen. „Meine Frau hat gesagt, im Wohnzimmer will sie die Orgel nicht haben“, erzählt er und lacht. Denn die Herrenhäuser Orgel will er zum Üben nicht mehr nutzen, sondern seinem Nachfolger Harald Röhrig überlassen. „Ich will ihm Raum geben, damit er ins Rampenlicht treten kann.“

Doch zunächst steht der letzte Gottesdienst als Kantor an. „Back to the roots“ würde ein Rockstar vielleicht sagen, denn auf dem Programm steht neben César Franck auch eine Bach-Kantate. Dann haben er und die Orgelschuhe ihren Dienst getan.

Von Inga Schönfeldt