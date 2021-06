Hannover

„Endlich!“, sagt Harald Böhlmann. „Endlich wieder lebendige Menschen! Und kein Streaming auf irgendeiner Mattscheibe.“ Böhlmann, der Mann mit dem Zylinder, früherer hannoverscher Kulturdezernent und Erfinder und Organisator des „Kleinen Fests im Großen Garten“, stand am Sonnabend auf der Bühne im Gartentheater Herrenhausen und begrüßte 250 Gäste – das war das Corona-Limit. Und er sprach, dem Applaus nach zu urteilen, mit seiner Freude über den Wiederbeginn der Live-Abende jedem Einzelnen im Publikum aus dem Herzen.

Quelle: Katrin Kutter

Es war der Auftakt zu einem Pandemie-Sonderformat des Kleinen Fests, dem „Kleinen Bühnen-Fest“. Den Anfang machten lauter Körperkunststücke im Rahmen des „Feuerwerks der Turnkunst Open Air 2021“. Ein junges Team von Akrobaten – manche hatten viele Monate lang nicht auftreten können – durften sich wieder auf der Bühne beweisen, und man merkte ihnen an, wie froh und enthusiastisch sie waren.

Salti auf dem Schwebebalken

Geboten wurde alles, was man sich an Verrenkungen und Überdehnungen überhaupt nur vorstellen kann. Die Mädels und Jungen tanzten, einzeln und miteinander (und auch mal gegeneinander), machten Handstände auf der Bühne und aufeinander, sprangen eine dem anderen auf die Schulter und rutschten wieder runter, ohne auf dem Boden aufzuschlagen, während die Zuschauer den Atem anhielten.

Quelle: Katrin Kutter

Das Angebot an Muskeln und Drahtseilsehnen und Waschbrettbäuchen und (wahlweise) Gummi- oder Stahlknochen war groß an diesem Abend. Zusätzlich durfte das Publikum unter anderem Michelle und Lewis aus dem Showteam als Virtuosen am Seitpferd bewundern, Jannis schlug Salti auf dem Schwebebalken, Jule wirbelte mit dem Cyr Wheel (etwas ähnliches wie ein Rhönrad, bloß mit nur einem Reifen) herum und kam ganz ohne gequetschte Finger wieder aus der Nummer raus.

Glückliche Gesichter beim Finale

Zwischendurch sorgte immer wieder der hannoversche Comedian Robert Wicke für Lacher – er verhohnepipelte sich selbst als Zauberkünstler, dessen Tricks allzu durchsichtig waren, er spielte einen Jongleur, dem das Jonglieren viel zu anstrengend war. Um dann aber doch noch so loszulegen mit drei Bällen, dass man zwischendurch sicher war, es wären doppelt so viele.

Der Höhepunkt des Abends war das Duo Avital und Jochen am Schwungtrapez, einer Art Schaukel in luftiger Höhe. Manch einer unten in den Reihen schloss lieber die Augen, wenn Avital sich im Flug abstieß und durch die Luft wirbelte, um dann im Fallen doch noch so eben vom an der Schaukel hängenden Jochen aufgefangen zu werden, manchmal auch nur mit den Beinen. Große Begeisterung am Ende der Nummer – und beim Finale glückliche Gesichter, sowohl auf als auch vor der Bühne.

Das Open Air-„Feuerwerk der Turnkunst“ wird noch bis zum 4. Juli gezeigt, danach folgen vom 6. bis 26. Juli verschiedene Kleinkunst-Shows. Karten kann man dafür leider nicht mehr bekommen. Der Vorverkauf ist abgeschlossen, eine Abendkasse gibt es nicht.

Von Bert Strebe