Herr Metzmacher, Kunstfestspiele geplant, verlegt, verändert. Jetzt geht es los – wie waren die vergangenen Monate?

Es war unglaublich viel Arbeit. Aber jetzt haben wir ein volles Programm und keine Leerstelle, Stand von heute. Und darüber bin ich sehr froh. Denn ich finde, in diesen Zeiten ist es wichtig, dass die Kultur stattfindet, dass sie stehen bleibt. Es ist so wichtig, dass wir uns nicht umblasen lassen von diesem Sturm Corona.

Sie arbeiten mit internationalen Künstlern, eine spanische Gruppe beispielsweise ist jetzt nicht dabei.

Eine Maßnahme, die eigentlich bewirken soll, dass man aus Deutschland nicht nach Spanien fährt, hat uns sehr getroffen, was unsere spanischen Künstler betrifft. Da wir bis heute nicht wissen, was am 1. Oktober gilt, mussten wir einfach reagieren. Wir haben einen guten Kontakt zum Gesundheitsamt, die alles tun für uns. Aber die können keine Ausnahmegenehmigungen geben, wenn sie nicht wissen, auf welcher Grundlage.

Sind die Kunst und ihr Publikum flexibler geworden in der Pandemie?

Ich denke schon. Die Salzburger Festspiele haben gezeigt, wie es geht. Was ich wichtig finde, ist, den Ort, an dem Kunst passiert, zu schützen. Die Bühne ist ein heiliger Ort, ein besonderer Ort. Ich finde es problematisch, dass dieser Ort nach denselben Regeln behandelt wird wie andere Orte. So lange die Kunst Kunst bleibt, ist das Publikum zu allem bereit.

Wird das, was nicht stattfinden konnte, beim nächsten Mal nachgeholt?

Darüber sind wir im Gespräch. Aber wir sind mit den Planungen für 2021 ein wenig im Hintertreffen, weil wir für das zu kämpfen hatten, was jetzt ansteht.

Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie unter den gegebenen Umständen auf die Beine gestellt haben?

Sehr zufrieden. Das Team arbeitet fantastisch. Ich bin sehr zuversichtlich, dass alles so abläuft wie wir es geplant haben. Und wir stehen ziemlich einzigartig da, weil wir es geschafft haben, es stattfinden zu lassen

Von Uwe Janssen