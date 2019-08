Die Polizei sucht nach einem Mann, der in Langenhagen versucht hat, eine junge Frau zu vergewaltigen. Der brutale Täter verletzte sein Opfer dabei mit einem Messer. Die Fahndung läuft. Erst am Wochenende wurde in Hannover eine 38-Jährige vergewaltigt, auch dort sucht die Polizei weiter Zeugen.